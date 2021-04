O prefeito de Curitiba Rafael Greca deixou na manhã desta sexta-feira (23), o Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, após três dias internado. Na terça-feira (20), Greca sofreu um AVC isquêmico e foi internado às pressas, direto na UTI. Após os primeiros exames, foi constatado que o evento foi considerado leve e o prefeito ficou internado para monitoração e precaução. Segundo o boletim médico, divulgado no fim desta manhã, Greca teve excelente melhora do quadro clínico neurológico.

Após ter “se dado alta”, Greca, que se manteve ativo em seu perfil no Facebook, deixou o hospital de carro, pela saída de serviços do hospital, sem dar entrevistas. Na quinta-feira (22), Greca recebeu a visita do Arcebispo Emérito de Curitiba, Dom Pedro Fedalto, no momento em que recebeu a notícia de que teria alta médica.

Greca, que tem 65 anos, sofreu o AVCi na manhã de terça-feira. Apesar do susto, não houve comprometimento cognitivo ou motor. Seu estado é estável e o problema foi considerado “leve”. O prefeito foi mantido em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até a manhã de quarta-feira (21), quando foi transferido para um quarto.

A isquemia cerebral, ou Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), também conhecido por derrame, é causado pela falta de sangue em uma área do cérebro por conta da obstrução de uma artéria. O AVCI pode deixar sequelas que podem ser leves e passageiras ou graves e incapacitantes. As mais frequentes são paralisias em partes do corpo e problemas de visão, memória e fala.