O prefeito Rafael Greca esteve no Pavilhão da Cura do Parque Barigui, neste sábado (17), em Curitiba, para tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Com a chegada de novos lotes da vacina enviados pelo MInistério da Saúde, idosos com 65 anos foram autorizados a receber o imunizante. É o caso de Greca.

