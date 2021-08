A cidade de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba, vai começar a vacinar jovens com 18, 19 e 20 anos contra o coronavírus. Para chamar a atenção dos homens e mulheres desta faixa etária, lançou mão de uma estratégia curiosa em suas redes sociais. Com uma arte que remete aos filmes da série Harry Potter, fez o convite inusitado para a imunização contra a covid-19.

“Em Campo Magro não temos sapos de chocolates e feijõezinhos mágicos, mas temos VACINA. Esse é o seu momento, jovens de 18, 19 e 20 anos! Lembre-se: A covid-19 não escolhe casas e pode ser pior que os Dementadores”. Os dementadores são “seres das trevas” que se alimentam de felicidade humana, causando depressão e desespero. Ou seja, é uma ameaça pra lá de assustadora, né?

Quando foi listar o “serviço” da vacinação, com hora e locais, a prefeitura de Campo Magro voltou a usar termos conhecidos pelos fãs dos filmes.

“Quando? Sexta-feira (27/08)

Horário? 8h00 às 16h00 (Tanto faz o mundo).

Onde? (Não, não é na Plataforma 9 ¾): Nos dois ginásios: Jardim Cecília e Nova Vila

O que levar? Documento de Identificação com foto, CPF, Cartão SUS, Comprovante de Residência.

Obs: Se preciso mandaremos Dementadores para te lembrar de comparecer para vacinar. #campomagro#vacinasimmmm“.

Diante de uma ameaça horripilante como essa, os jovens de Campo Magro têm o compromisso de comparecer a um dos locais de vacinação para ficarem imunes à covid-19.

Nas redes sociais, os moradores ou seguidores da página da prefeitura no Facebook adoraram a iniciativa. “Não sei quem é o responsável pelas chamadas da vacinação, mas está de parabéns, show de bola!”, disse Jeferson Pianaro. “Parabéns para os responsáveis pelas chamadas da vacinação. Vocês são top”, completou Simone Cândido. Muitos usaram gifs da saga para parabenizar a iniciativa.

Essa não é a primeira vez que a Prefeitura faz chamadas inusitadas. Para convocar os moradores com 21, 22, 23 anos usou uma arte com a banda Restart, para quem tinha 24 anos aproveitaram a geração “Rebeldes” e para quem tinha 27 anos o “mote” da campanha foi a série “Um maluco no pedaço”, com Will Smith.

Números da vacinação

A Prefeitura informa que já recebeu da Secretaria Estadual de Saúde 25.902 vacinas e aplicou 23.186, sendo 585 doses únicas, 17.413 de primeira dose e 5.188 de segunda dose. De acordo com o último boletim de contaminação pela covid-19 na cidade, foram confirmados 3.233 casos confirmados, com 86 mortes. Campo Magro tem aproximadamente 25 mil moradores, segundo o senso de 2010.