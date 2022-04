A Prefeitura de Curitiba abriu o edital de licitação para execução de obras de infraestrutura e construção de 752 unidades habitacionais de interesse social do Projeto de Gestão Climática Bairro Novo do Caximba.

Os envelopes com as propostas de preço devem ser protocolados no Serviço de Protocolo da Smop, na Rua Emílio de Menezes n.º 450, São Francisco, até às 9h30 do dia 2 de junho de 2022. Os envelopes com as propostas serão abertos em sessão pública às 10h do mesmo dia 2 de junho, na Sala de Reuniões da Smop.

“O Bairro Novo do Caximba começa a se tornar realidade. Neste local, vi cenas de famílias em situação muito precária, imagens que me chamaram novamente para a missão de ser prefeito desta cidade. A comunidade da Vila 29 de Outubro ganha um novo capítulo em sua história”, destaca o prefeito Rafael Greca.

Para empreiteiras interessadas em participar de concorrência pública o edital e seus anexos estão disponíveis no site da Prefeitura, no ícone Licitações, ou junto à Gerência de Licitações da Smop, ou ainda na Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag), na Rua Bom Jesus n.º 669, Juvevê.

Nesta primeira fase, serão construídas 752 unidades habitacionais, em conjuntos de quatro casas sobrepostas, além de 12 unidades mistas, de comércio no térreo e residência no piso superior. Serão 44 mil m² de área construída, com redes de distribuição de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, paisagismo e microdrenagem.

A publicação do edital de licitação foi autorizada em um evento no dia 7 de março com a participação do governador Ratinho Júnior, do prefeito Rafael Greca, da primeira-dama do município, Margarita Sansone, e outras autoridades.

Obras

A primeira etapa de obras faz parte de um total de 1.147 casas que serão construídas. Ao todo, o projeto beneficia 1.693 famílias da Vila 29 de Outubro. A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) está percorrendo a comunidade de casa em casa para atualizar o cadastro de todos os moradores.

“Além deste minucioso trabalho de cadastramento das famílias, estamos com o plantão permanente em nosso Escritório Local (ELO) com profissionais disponíveis todos os dias para sanar as dúvidas dos moradores”, explica o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

Além das casas, o projeto prevê também a completa urbanização, a implantação de um dique para contenção de cheias, e um parque linear com áreas de lazer e convivência, que vai garantir a recuperação ambiental da área que estava degradada.