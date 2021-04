A prefeitura de Curitiba abriu processo seletivo simplificado (PSS) para a contratação temporária e emergencial de 613 profissionais de saúde, sendo 155 enfermeiros e 458 técnicos de enfermagem em saúde pública. Esta é a segunda vez que a prefeitura de Curitiba abre PSS para contratação desses tipos de profissionais para enfrentamento à pandemia de Covid-19.

O prazo de inscrições começa às 20 horas de segunda-feira (19) e vai até as 17 horas da próxima sexta-feira (23). Elas poderão ser feitas exclusivamente pelo site da prefeitura de Curitiba e não será cobrada taxa de inscrição.

Estarão aptos a se inscrever aqueles que participaram do PSS de 2020 e não foram convocados e também os que cumpriram seus contratos de trabalho pelo PSS anterior. Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, gestantes e/ou com comorbidades não poderão participar do processo. Os participantes do PSS não farão provas, mas experiência profissional comprovada nos últimos 15 anos será levada em conta. Haverá pontuação também para os que tiverem feito cursos relacionados ao enfrentamento da Covid-19.