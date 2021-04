A prefeitura de Cuirtiba vai antecipar, assim como ocorreu em 2020, o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais, aposentados e pensionistas. O pagamento será no dia 20 de abril. A iniciativa de antecipar os valores para o primeiro semestre ocorreu também em 2020 por causa da pandemia de covid-19. A medida beneficiará 48,5 mil pessoas, com um total de R$ 134,5 milhões.

“Ainda que nossos servidores tenham a tranquilidade de ter o seu pagamento de salários em dia, a necessidade de isolamento social, os efeitos nas atividades comerciais e o desemprego em muitas famílias têm trazido preocupação. Curitiba pode pagar antes porque mantém o equilíbrio das suas contas, apesar da pandemia”, disse o prefeito Rafael Greca.

A medida também deverá movimentar a economia da cidade. “Por isso, pedimos que comprem no comércio de Curitiba, utilizem os serviços nos bairros, ajudem a nossa economia a se reerguer”, disse o prefeito. Nesta quarta-feira, o presidente da Associação Comercial do Paraná criticou o prefeito de Curitiba. “Perdi minha amizade”, disse Camilo Turmina após as decisões de Greca na relação do comércio com o combate à pandemia.

Calendário de pagamento do 13º aos servidores de Curitiba

A primeira parte do benefício representa 50% do salário, no caso dos servidores que estão na ativa, ou do benefício, se for aposentado ou pensionista. Como não haverá os descontos, ela será maior do que a segunda parte do 13º salário que terá os descontos obrigatórios e será paga pela Prefeitura de Curitiba no fim do ano.