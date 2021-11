A Prefeitura de Curitiba vai antecipar para 20 de dezembro o pagamento do salário do mês, que seria depositado em 31 de dezembro.

A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) calcula que 48,5 mil servidores da ativa, empregados públicos, contratados em regime especial (processo seletivo simplificado), aposentados e pensionistas receberão a antecipação.

O pagamento, que inclui a gratificação de férias dos servidores da Educação, injetará aproximadamente R$ 202 milhões (valor líquido) na economia local, montante considerável para a continuidade da recuperação econômica após as restrições da pandemia da covid-19. O valor se soma aos R$ 73,7 milhões pagos no último 22 de novembro, referente à segunda parcela do décimo terceiro salário.

A ideia, segundo o prefeito Rafael Greca, é impulsionar a retomada da economia. “No ano passado já havíamos antecipado o salário de dezembro e vamos repetir isso em 2021. O valor se soma à segunda parcela do décimo terceiro salário, paga neste mês. São cerca de R$ 276 milhões que circularão na economia da nossa cidade no fim do ano. Queremos a retomada”, afirmou Greca.

O prefeito ressalta que foi graças ao Plano de Recuperação de Curitiba, que desde 2017 colocou as contas do município em dia, que hoje a cidade pode honrar todos os compromissos e antecipar o pagamento dos servidores.

Quando cai a grana?

O contracheque do mês de dezembro poderá ser conferido pelo Portal do Servidor (para os trabalhadores da ativa) ou pelo portal do IPMC (no caso dos aposentados e pensionistas), a partir de 15 de dezembro.

