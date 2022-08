A Secretaria Municipal de Obras Públicas da Prefeitura de Curitiba está com frentes de trabalho para implantar asfalto novo em ruas de diferentes bairros. Nesta semana, tiveram início intervenções de reciclagem, fresa e recape em ruas do Cajuru, Hauer e Jardim Botânico, para requalificar mais de 2 km de pavimento e melhorar os deslocamentos.

Paralelamente às obras de recuperação das vias, avançam as do programa Asfalto no Saibro, que pavimenta e implanta sistema completo de drenagem em ruas sem infraestrutura.

As obras de melhoria do asfalto e de pavimentação no saibro integram o programa de recuperação da malha viária de Curitiba, que já assegurou mais de 679 km de pavimento de boa qualidade em ruas das dez administrações regionais.

“Nosso programa de pavimentação está por toda a cidade. As ações priorizaram as ruas com equipamentos públicos, as vias que servem de ligação entre bairros ou estão no itinerário dos ônibus e também aquelas escolhidas pela população nos canais abertos pela Prefeitura”, diz o prefeito Rafael Greca.

No bairro Cajuru, teve início na segunda-feira (15) a reciclagem da Rua Fernão Dias Pais, que está recebendo asfalto novo nos 172 metros entre as ruas Roraima e Cuiabá. No dia seguinte, no mesmo bairro, as equipes deram início à recuperação da Rua Ariovaldo Kato, em 170 metros entre a Humberto Giraldi e a Rua dos Ferroviários.

Nesta sexta-feira (19) os trabalhos começaram na Rua João Ezídio Ongaro, nos 70 metros compreendidos entre as ruas João Henrique Plois e Ruth Mari Pasetti.

“Nos três casos as obras acontecem pelo processo de reciclagem, que transforma ruas com asfalto primário em vias com asfalto definitivo”, explica o secretário municipal de obras, Rodrigo Araújo Rodrigues.

A previsão é que os serviços sejam concluídos nas próximas semanas. O cronograma pode sofrer modificações dependendo do clima porque em dias de chuva a aplicação de massa asfáltica nas pistas fica prejudicada.

Fresa e recape

Outra frente de serviços com fresa e recape do pavimento alcançou a Rua Coronel Antônio Ricardo dos Santos, no Hauer. Na última segunda-feira (15/8), as equipes deram início à recuperação de 482 metros de asfalto no trecho entre a Marechal Floriano Peixoto e Isaias Régis de Miranda.

A Rua Doutor Dário Lopes dos Santos, no Jardim Botânico, está recebendo asfalto novo em 1.304 metros entre a Rua Schiller e a Engenheiro Ostoja Roguski.

No processo de fresa e recape, é realizado o corte de uma ou mais camadas do pavimento asfáltico. A camada envelhecida é removida e, em seguida, é aplicado o revestimento asfáltico novo.