Nesta segunda-feira (25), as regionais Santa Felicidade e Boa Vista recebem mudas de árvores nativas para entrega gratuita à população. Até o fim da semana, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente termina a distribuição de 500 mudas para cada uma das dez administrações regionais da cidade (cronograma abaixo).

A distribuição da produção do Horto Municipal da Barreirinha de forma descentralizada faz parte do programa 100 Mil Árvores para Curitiba e tem o objetivo de facilitar o acesso dos cidadãos e incentivar o plantio. Estão disponíveis espécies como os ipês amarelo, roxo e roxo anão, uvaia, pitanga, araçá vermelho, palmeira imperial, entre outras.

Para a retirar, é necessário o preenchimento de um cadastro simples. Da mesma forma como acontece com a solicitação de mudas pela Central 156, o cidadão deve informar o local e características do plantio para que seja fornecida a muda mais adequada.

“Em áreas privadas não há restrição, mas se houver interesse no plantio em via pública – em frente de casa ou em alguma área verde – é preciso seguir algumas regras”, explica Roloff. Isso porque a cidade tem normas de urbanização, fiação elétrica e outras características que precisam ser levadas em consideração.

A informação do local do plantio servirá também para o registro da participação no desafio. O Horto Municipal da Barreirinha continua fazendo as entregas aos interessados. Ao longo da semana, Tatuquara, Cajuru, Portão, Matriz, CIC e Bairro Novo também serão abastecidas. Pinheirinho e Boqueirão receberam a remessa na última sexta-feira.

Desafio

O 100 Mil Árvores para Curitiba foi lançado pelo prefeito Rafael Greca na primavera de 2019 e contou com a participação de empresas, exército e escolas. No segundo ano de vigência, já são mais de 160 mil plantios.

“Por enquanto, trabalhamos com os nossos plantios da arborização pública e com essa ferramenta do Adote uma Árvore por parte da população”, conta o diretor. “Esperamos que seja possível retomar ações de plantio comunitário o mais rápido possível”, completa.

Onde buscar uma muda de árvore nativa

REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033

REGIONAL BOQUEIRÃO – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertilla Boscardin, 213

REGIONAL BOA VISTA – Avenida Paraná, 3.600 (a partir de 26/10 – terça-feira)

REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n (a partir de 26/10 – terça-feira)

REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2150 (a partir de 26/10 – terça-feira)

REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1700 (a partir de 27/10 – quarta-feira)

REGIONAL MATRIZ – Praça Rui Barbosa, 101 (a partir de 27/10 – quarta-feira)

REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir de 28/10 – quinta-feira)

REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir de 28/10 – quinta-feira)