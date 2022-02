O prefeito Rafael Greca autorizou, nesta sexta-feira (11), a realização de concurso público para a contratação de servidores de carreira para as áreas da Saúde, Educação, Ação Social e Saúde Ocupacional. A expectativa é contratar 905 profissionais de 22 carreiras de nível médio, técnico e superior.



Na semana passada, a Prefeitura abriu inscrições para o processo seletivo público que vai preencher 151 vagas no sistema de saúde de Curitiba, a maioria para médicos e técnicos de enfermagem. Interessados podem se inscrever até o dia 2 de março pelo site da Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas), vinculada à Secretaria Municipal da Saúde.

+ Veja também: Quase pronta, nova loja da Havan deve ser inaugurada no início de março



Em janeiro deste ano, 731 profissionais de educação foram aprovados em PSS e vão atuar na educação infantil, docência I, de educação física e auxiliares de serviços escolares. As contratações visam reforçar as unidades educacionais de Curitiba para o ano letivo de 2022.

Renovação da Prefeitura

“É um momento importante para renovação da Prefeitura. Estamos convocando este concurso público para levar adiante o excelente serviço público do município nas áreas da saúde, da educação, da administração, e da ação social”, afirmou o prefeito Rafael Greca, durante o anúncio que fez ao lado do secretário de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação, Alexandre Jarschel de Oliveira.

+ Viva Curitiba: Exposição sobre Leonardo da Vinci chega a Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer

O prefeito fez questão de frisar a tradição de qualidade e excelência dos serviços públicos ofertados pela Prefeitura de Curitiba. “Nós acreditamos no serviço público de Curitiba, um dos mais eficientes do Brasil. A ideia é prover vagas de pessoas aposentadas que prestaram grandes serviços à cidade e fazer este concurso é a garantia da renovação nos quadros e a continuidade deste padrão de excelência assim como da garantia da qualidade de vida dos curitibanos”, avaliou Greca.

Lançamento dos editais

Com a autorização do prefeito, a Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) fará a preparação para contratação da instituição que realizará o concurso. A expectativa é lançar os editais no primeiro semestre deste ano.

+ Veja também: O que fazer em Curitiba de graça neste fim de semana? Confira a programação!

Serão 13 carreiras só para a área da Saúde com 243 vagas. A Educação terá o maior número de vagas – serão 589 para quatro carreiras. Duas carreiras ligadas à Ação Social preencherão 67 vagas. Na Saúde Ocupacional serão seis vagas para três carreiras.



Educação têm mais vagas

A carreira com o maior número de vagas no novo concurso público é a dos professores de Educação Infantil, com 256, o equivalente a 28% do total. Em 2019 o concurso também ofereceu vagas para este grupo de profissionais. Todos os aprovados foram convocados. Tanto na Saúde quanto na Ação Social, haverá vagas para técnicos de enfermagem.

+ Leia mais: Curling em Curitiba? Shopping tem atrações de inverno em pista de gelo

Este será o segundo concurso público da Prefeitura de Curitiba nos últimos quatro anos. Em 2019, a Prefeitura de Curitiba realizou concurso para 15 cargos. Até o fim de 2021, 261 profissionais aprovados naquele concurso haviam sido convocados para nomeação e posse. Em breve, mais candidatos aprovados serão convocados para nomeação e posse.

Veja quantas vagas são ofertadas por carreira:

Saúde (243 vagas)

Agentes Comunitários de Saúde (57 vagas)

Agentes de Combate às Endemias (11 vagas)

Auxiliares de Saúde Bucal em Saúde Pública (12 vagas)

Cirurgiões-Dentistas (25 vagas)

Enfermeiros (20 vagas)

Farmacêuticos Bioquímicos (5 vagas)

Fisioterapeutas (5 vagas)

Fonoaudiólogos (5 vagas)

Médicos (30 vagas)

Psicólogos (15 vagas)

Técnicos de Enfermagem em Saúde Pública (35 vagas)

Técnicos de Saúde Bucal em Saúde Pública (20 vagas)

Terapeutas Ocupacionais (3 vagas)

Educação (589 vagas)

Professores de Educação Infantil (256 vagas)

Auxiliares de Serviços Escolares (175 vagas)

Profissionais do Magistério Docência I (147 vagas)

Profissionais do Magistério Docência II – Educação Física (11 vagas)

Ação social (67 vagas)

Educadores Sociais (65 vagas)

Técnicos de Enfermagem (2 vagas)

Saúde ocupacional (6 vagas)

Médicos Peritos (2 vagas)

Médicos do Trabalho (2 vagas)

Médicos Psiquiatra (2 vagas)