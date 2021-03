A prefeitura de Curitiba vai vacinar, a partir desta terça-feira (30), idosos com 68 anos completos. A possibilidade de imunização da nova idade partiu após um balanço feito no estoque na manhã desta segunda-feira (29) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Para evitar filas e aglomerações, os nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho devem procurar os pontos de vacinação pela manhã. Já os nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro devem ir aos postos de vacinação no período da tarde. A recomendação é importante, pois com a redução da idade aumenta o número de pessoas que podem receber a primeira dose, o que contribui para filas como as registradas na semana passada. Ainda não é necessário agendamento.

Cronograma

• 69 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: segunda-feira, 29 de março, pela manhã

• 69 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: segunda-feira, 29 de março, pela tarde

• 68 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: segunda-feira, 29 de março, pela manhã

• 68 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: segunda-feira, 29 de março, pela tarde

A inclusão de novos grupos depende do recebimento de novas doses provenientes do Ministério da Saúde.

Onde vacinar

Período da manhã das 8h às 13h, período da tarde da 13h às 18h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – Unidade de Saúde Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 724 – Abranches

4 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

5 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

6 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

7 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

8 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

11 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

12 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

13 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

DRIVE-THRU

Período da manhã das 8h30 às 12h30, período da tarde das 12h30 às 16h30

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Maurer)

3 – Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller)