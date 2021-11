O prefeito Rafael Greca lançou nesta terça-feira (16) nove editais do Fundo Municipal da Cultura. Os editais, no valor de R$ 2,5 milhões, são voltados às áreas de teatro, dança, circo, quadrinhos, cinema, artes visuais, patrimônio e também para a montagem de programação nas dez regionais de Curitiba e nas comemorações dos 50 anos do Teatro do Paiol.

Desde o início da pandemia de covid-19, a Prefeitura de Curitiba disponibilizou R$ 50 milhões em recursos para atender o setor cultural da cidade. Só neste ano, a Fundação Cultural de Curitiba já lançou, pelo Fundo Municipal da Cultura, três editais no valor de R$ 2,5 milhões: Multiáreas, Ações Afirmativas e Carnaval 2022. Somando mais estes novos editais, serão R$ 5 milhões de investimentos pelo Fundo Municipal de Cultura para a classe artística.

“É o fomento à economia criativa da cidade e à retomada ecomônica, que ela aconteça também por meio da arte e da cultura”, disse Greca.

O lançamento aconteceu em solenidade no Solar da Cultura, sede da presidência da Fundação Cultural de Curitiba, durante a posse dos novos membros do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e abertura da exposição do artista plástico Marcos Beccari.

Os editais estarão disponíveis para consulta no site da Fundação Cultural de Curitiba. Cinco serão publicados ainda nesta terça-feira e quatro na próxima semana, contemplando 93 projetos culturais.

São os seguintes os publicados nesta terça-feira (16), com inscrições a partir das 18h do dia 16 de novembro até às 12h do dia 23 de novembro de 2021, pelo Sisprofice:

1. Circuito de Arte e Cultura nas Dez Regionais da Fundação Cultural de Curitiba, para realização de exposições, festivais e apresentações nas áreas de música, artes cênicas, folclore e cultura popular nos bairros de Curitiba (R$ 500 mil).

2. Teatro Paiol – 50 Anos, voltado à contratação de sete espetáculos com grupos musicais, a serem apresentados sempre no dia 27 de cada mês, no período de março a dezembro de 2022, para celebrar o aniversário do teatro que é um dos principais símbolos da cultura curitibana (R$ 400 mil).

3. Solar 2022 – Dança, para produção de montagens profissionais inéditas de solos, duos, trios e coletivos de dança (R$ 200 mil).

4. Publicação de Quadrinhos, destinado a apoiar projetos virtuais ou impressos de quadrinhos, charges, cartoons, caricaturas, ilustração e animação (R$ 150 mil).

5. Difusão e Formação em Circo – Temporada 2022, para contratação de espetáculos e oficinas circenses para crianças no Circo da Cidade Zé Priguiça (R$ 162,5 mil).

Editais que serão publicados na próxima semana

6. Cinemateca de Curitiba – 45 Anos, destinado a projetos de pesquisa e preservação de acervo, cursos de formação na área de cinema e mostras temáticas inéditas. O edital faz referência ao marco dos 45 anos da Cinemateca, completados em 2020 (R$ 199,7 mil)

7. Difusão e fomento em teatro – Temporada 2022, seleciona projetos de espetáculos teatrais para o Teatro Novelas Curitibanas – Claudete Pereira Jorge, Teatro do Piá e Auditório Antonio Carlos Kraide, em especial espetáculos que tenham como tema os 200 anos da independência do Brasil e os 100 anos da Semana de Arte Moderna (R$ 497,7 mil).

8. Patrimônio Material e Imaterial 2022, para contemplar projetos de conservação e restauro, cursos de curta duração a serem realizados na Escola de Patrimônio e pesquisas sobre religiões de matriz africana e afrodescendente (R$ 190 mil).

9. Ocupação dos Espaços de Exposição dos Museus da Fundação Cultural de Curitiba, contempla projetos de exposições no Museu da Fotografia, no Museu da Gravura e no Museu Municipal de Arte em 2022 (R$ 200 mil).

