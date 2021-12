Uma das grandes reclamações dos curitibanos diz respeito à qualidade da rua em que reside. Buracos, falta de asfalto, poeira e ausência de sinalização podem provocar acidentes ou mesmo prejudicar a saúde. Para evitar transtornos, 160 vias de Curitiba passarão por reformas em 2022, totalizando 81 quilômetros. O investimento da prefeitura será de R$ 114 milhões.

A informação do programa de recuperação da malha viária foi dada pelo prefeito Rafael Greca (DEM), na sexta-feira (17), em um ato realizado no Parque Barigui. “São obras muito aguardadas pelas pessoas e que vão garantir bem-estar e qualidade de vida com os caminhos melhorados. As obras de pavimentação são muito requisitadas por meio da Central 156 e do programa Fala Curitiba. Esse novo avanço no programa de revitalização da malha viária é nossa resposta aos pedidos feitos pelos curitibanos”, disse o secretário de Obras, Rodrigo Rodrigues.

O trabalho consiste em retirar a a camada de antipó danificada e qualificar o pavimento com reforço estrutural. O asfalto antigo é triturado e reaproveitado como base para a adição de concreto e massa asfáltica. Depois, são aplicadas camadas de reperfilamento e revestimento asfáltico. A última etapa é a sinalização da via.

Confira as ruas beneficiadas

As dez administrações regionais da cidade irão ter ruas beneficiadas. A campeã vai ser a Regional Boa Vista com 37 ações, 26 ações na Regional Cajuru, 22 ações na Regional CIC e 19 ações na Regional Pinheirinho. Nos bairros da Regional Santa Felicidade serão 18 ações e outras 16 na Regional Portão. Na regional Tatuquara, serão 3 ações, assim como na Regional Matriz. No Bairro Novo serão 10 ações e no Boqueirão outras 14. “Esse ato no Parque Barigui, na casa do meio ambiente, marca a entrega à Câmara Municipal do programa de obras do ano que vai nascer. Avançaremos em mais 81 quilômetros, como conseguimos terminar o ano com 650 km de asfalto novo”, valorizou Rafael Greca.

AÇÃO TRECHO EXTENSÃO(m) BAIRRO REGIONAL Estrada do Ganchinho – LD Antonio Augusto de Brito / Viaduto da Linha Férrea 480 Sítio Cercado Bairro Novo João Socha Izaac Ferreira da Cruz / Marte 350 Sítio Cercado Bairro Novo Mandaguaçu Estrada do Ganchinho / Pôrto Rico 373 Sítio Cercado Bairro Novo Mandirituba – Trecho 1 Filósofo Huberto Rohden / Izaac Ferreira da Cruz 264 Sítio Cercado Bairro Novo Mandirituba – Trecho 2 Dos Pioneiros / Marte 200 Sítio Cercado Bairro Novo Ourizona Pinhalão / Giacomo Lafaiete Munich Bassi 1.081 Sítio Cercado Bairro Novo Pinhalão Lupianópolis / Ourizona 384 Sítio Cercado Bairro Novo Sertaneja Izaac Ferreira da Cruz / Apucarana 778 Sítio Cercado Bairro Novo Bôrtolo Pelanda Nicolla Pelanda / Pedro Picussa 1.038 Umbará Bairro Novo Colomba Merlim Estrada do Ganchinho / Nicola Pellanda 1.299 Umbará Bairro Novo Antonio Krainiski – Trecho 1 Padre José Joaquim Goral / João Gava 430 Abranches Boa Vista Antonio Krainiski – Trecho 2 João Gava / Nilo Peçanha 180 Abranches Boa Vista Carmelina Cavassin Anita Garibaldi / Rodolpho Nunes Pereira 1.160 Abranches/Barreirinha Boa Vista Roaldo Brun Bernardo Bubniak / Viaduto Marechal Mascarenhas de Moraes 535 Atuba Boa Vista Francisco M. Albizu Prefeito Erasto Gaertner / Vereador Antônio Domakoski 970 Bacacheri Boa Vista Tenente Coronel Muniz de Aragão Carmelina Cavassin / Gustavo Barroso 107 Barreirinha Boa Vista Santo Celestino Coleto – Trecho 1 Leão Sallum / Joana Souza Gusso 1.065 Boa Vista Boa Vista Santo Celestino Coleto – Trecho 2 Alfeneiros / Professor Omar Gonçalves da Motta 250 Boa Vista Boa Vista Cezar Augusto Scandelari Professor José Moscalewski / Maestro Herrmann 145 Pilarzinho Boa Vista Desembargador José Pacheco Júnior Cláudio Manoel da Costa / Rolfe Mertens 295 Pilarzinho Boa Vista Engenheiro Agrônomo Lauro Klas João Pereira da Silva / Professor Irland Godoy 117 Pilarzinho Boa Vista General Álvaro Braga Gardênio Scorzato / Guilherme Braga de Abeu Pires 153 Pilarzinho Boa Vista Guilherme Braga de Abeu Pires Carlos Estrella Moreira / João Pereira da Silva 272 Pilarzinho Boa Vista Ignácio Gbur Desembargador Hugo Simas / Maestro Herrmann 301 Pilarzinho Boa Vista João Pereira da Silva São Domingos / Gardênio Scorzato 492 Pilarzinho Boa Vista José Domingos Marcondes de Carvalho Santa Cecília / Final de Rua 615 Pilarzinho Boa Vista José Fiori Nilo Peçanha / Primeiro Ministro Brochado da Rocha 255 Pilarzinho Boa Vista José Luiz Rissardi Desembargador José Pacheco Júnior / Final de rua 309 Pilarzinho Boa Vista Leonardo Zillmann José Domingos Marcondes de Carvalho / Professor José Moscalewski 80 Pilarzinho Boa Vista Leopoldo Teuber Rolfe Mertens / José Luiz Rissardi 120 Pilarzinho Boa Vista Luiz Marcassa Professor José Moscalewski / José Domingos Marcondes de Carvalho 105 Pilarzinho Boa Vista Maestro Herrmann Desembargador Hugo Simas / Cirílo Ortolani 160 Pilarzinho Boa Vista Orestes Beltrami Coronel João Meister Sobrinho / Mateus Leme 538 Pilarzinho Boa Vista Professor Irland Godoy Gardênio Scorzato / Final de rua 395 Pilarzinho Boa Vista Professor José Moscalewski Santa Cecília / João Pereira da Silva 538 Pilarzinho Boa Vista Professor Milton Carneiro Desembargador José Pacheco Júnior / Valentin Trevisan 138 Pilarzinho Boa Vista Deputado Fernando Ferrari Mateus Leme / Nilo Peçanha 385 São Lourenço Boa Vista Maria Bauer Siegmund São Salvador / Roberto Gava 159 São Lourenço Boa Vista Alfonso Waldemar Barra Jorge Bonn / João Sebastião Bunik 365 Tingui Boa Vista Coronel Benedito Tertuliano Cordeiro Theodoro Gbur / Bernardo Rosenmann 390 Tingui Boa Vista Doutor Ennio Marçal Alfonso Waldemar Barra / Final de rua 79 Tingui Boa Vista Elpídio Alves Assumpção Jorge Bonn / Final de rua 325 Tingui Boa Vista João Sebastião Bunik Luiza Verone Piccoli / Alferes Marcílio Machado 329 Tingui Boa Vista Jorge Bonn Hermínio Cardoso / Pedra irregular 83 Tingui Boa Vista Luiza Verone Piccoli Jorge Bonn / Monteiro Tourinho 600 Tingui Boa Vista Max Rosenmann Monteiro Tourinho / Hermínio Cardoso 580 Tingui Boa Vista Theodoro Gbur Coronel Benedito Tertuliano Cordeiro / Monteiro Tourinho 550 Tingui Boa Vista Anne Frank Bley Zornig / Rua Italino Peruffo 1.520 Boqueirão Boqueirão Cascavel Waldemar Loureiro Campos / Desembargador Antônio de Paula 910 Boqueirão Boqueirão Cleto da Silva Oliveira Viana / Professor João Soares Barcelos 132 Boqueirão Boqueirão Irmã Flávia Borlet Oliveira Viana / Professor João Soares Barcelos 134 Boqueirão Boqueirão Professor José Maurício Higgins Oliveira Viana / Professor João Soares Barcelos 133 Boqueirão Boqueirão Vereador Antônio Carnasciali Coronel Luiz José dos Santos / Hipólito da Costa 760 Boqueirão Boqueirão William Booth Antônio Schiebel / Coronel Luiz José dos Santos 432 Boqueirão Boqueirão Alcíno Guanabara Marechal Floriano Peixoto / Carlos de Laet 370 Hauer Boqueirão Bartolomeu Lourenço de Gusmão Coronel Antônio Ricardo dos Santos / Doutor Júlio César Ribeiro de Souza 560 Hauer Boqueirão Coronel Antônio Ricardo dos Santos Anne Frank / Canal Belém 460 Hauer Boqueirão Presidente Pádua Fleury – Trecho 1 Anne Frank / Canal Belém 525 Hauer Boqueirão Presidente Pádua Fleury – Trecho 2 Oliveira Viana / Professor João Soares Barcelos 120 Hauer Boqueirão Oliveira Viana Waldemar Kost / Waldemar Loureiro Campos 2.450 Hauer/Boqueirão Boqueirão Coronel Luiz José dos Santos Francisco Derosso / Pedro Wieler 320 Xaxim Boqueirão Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa Toda extensão 794 Cajuru Cajuru Índia Engenheiro Benedito Mario da Silva / Final da rua 641 Cajuru Cajuru Maceió Teófilo Otoni / Humberto Giraldi 727 Cajuru Cajuru Professor Benedito Conceição Pastor Manoel Virgínio de Souza / Octávio Schiavon 1.088 Capão da Imbuia Cajuru Afonso Theolindo Hennequim Capitão João Ribas de Oliveira / Professora Maria Salles Godoy 161 Guabirotuba Cajuru Djalma Ferreira Lopes Professora Maria Salles Godoy / Canal Belém 442 Guabirotuba Cajuru Professora Maria Salles Godoy Hermógenes de Oliveira / Afonso Theolindo Hennequim 180 Guabirotuba Cajuru Desembargador Joaquim de Oliveira Sobrinho Sinke Ferreira / Doutor Brasílio Ferreira da Luz 161 Jardim das Américas Cajuru Doutor Brasílio Ferreira da Luz Professor João Doetzer / Sinke Ferreira 470 Jardim das Américas Cajuru Doutor Hugo de Barros Sinke Ferreira / Pedro Demeterco 100 Jardim das Américas Cajuru Sinke Ferreira Cônego Januário da Cunha Barbosa / Nossa Senhora de Lourdes 1.226 Jardim das Américas Cajuru Tenente Ricardo Kirch João Itiberê / Rua Otávio Pereira dos Anjos 82 Jardim das Américas Cajuru Affonsso Penna – Trecho 1 Victor Ferreira do Amaral / Nagib Daher 235 Tarumã Cajuru Affonsso Penna – Trecho 2 Monte Castelo / Rapahel Papa 236 Tarumã Cajuru Alexandre de Gusmão Olga Graleska de Oliveira Lima / Raul Joaquim Quadros Gomes 160 Tarumã Cajuru Frei Orlando Victor Ferreira do Amaral / Linha Verde 1.005 Tarumã Cajuru Genaral Polli Coelho Governador Agamenon Magalhães / Victor Ferreira do Amaral 725 Tarumã Cajuru Jacob Bertinato Frei Orlando / Alexandre de Gusmão 143 Tarumã Cajuru Maria Ficinska Affonso Penna / Olga Graleska de Oliveira Lima 459 Tarumã Cajuru Monte Castelo Affonso Penna / Comendador Alfredo Munhoz 133 Tarumã Cajuru Nagib Daher Affonso Penna / Marginal linha Verde 108 Tarumã Cajuru Olga Graleska de Oliveira Lima Frei Orlando / Professora Dorotéa Spak Choma 266 Tarumã Cajuru Presidente Epitácio Pessoa Nagib Daher / Comendador Alfredo Munhoz 220 Tarumã Cajuru Raul Joaquim Quadros Gomes Alexandre de Gusmão / Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco 479 Tarumã Cajuru Adão Lauro Vargas Toda extensão 302 Uberaba Cajuru Subtenente Francisco Hierro Toda extensão 292 Uberaba Cajuru Amadeu Piotto Professor João Falarz / Ambriózio Choma Filho 858 CIC CIC Ambriózio Choma Filho Amadeu Piotto / Final de rua 83 CIC CIC Anália Valente Maestrelli Doutor Plínio de Mattos Pessoa / Doutor Leandro Dacheux do Nascimento Júnior 192 CIC CIC Arlindo Cooper João Amaral de Almeida / Albertino Gonçalves Cordeiro 140 CIC CIC Beato Gaspar Stanggassinger Roberto Kranz / Romeu Felipe Bacellar 69 CIC CIC Beato Pedro Donders Romeu Felipe Barcellar / Final de rua 736 CIC CIC Celso Joe Marques Roberto Kranz / Jornalista Augusto Waldrigues 85 CIC CIC Engenheiro Eduardo Afonso Naldony Martha Gembaroski Tuleski / Wiegando Olsen 1.615 CIC CIC Irmã Flora Compostrini Theodoro Locker / Soldado Agnaldo Gonçalves 210 CIC CIC João Amaral de Almeida Arlindo Cooper / Nelson Pizzani 290 CIC CIC João Evangelista Filho Cassilda dos Santos Canfield / Jair Silveira 493 CIC CIC Jornalista Augusto Waldrigues Marco Campos / Emílio Romani 416 CIC CIC Jornalista Rubéns Ávila Lúcio Marcos da Silva / Alvin Tiboni 811 CIC CIC Lúcio Marcos da Silva Márcio Santos / Jornalista Augusto Waldrigues 276 CIC CIC Marco Campos – LD Roberto Kranz / Lydio Paulo Bettega 441 CIC CIC Marco Campos – LE Roberto Kranz / Lydio Paulo Bettega 433 CIC CIC Martha Gembaroski Tuleski Engenheiro Eduardo Afonso Naldony / Paul Garfunkel 775 CIC CIC Nelson Pizzani Alfred Nobel / João Amaral de Almeida 80 CIC CIC Roberto Kranz Beato Gaspar Stanggassinger / Celso Joe Marques 278 CIC CIC Roberto Ozório de Almeida João Lunardelli / Roberto Ozório de Almeida 260 CIC CIC Romeu Felipe Bacellar Beato Gaspar Stanggassinger / Emílio Romani 441 CIC CIC Soldado Agnaldo Gonçalves Getúlio Silveira / Doutor Plínio de Mattos Pessoa 190 CIC CIC Machado de Assis José de Alencar / Almirante Tamandaré 144 Cabral Matriz Schiller Francisco Alves Guimarães / Final de rua 250 Cristo Rei Matriz Manoel Martins de Abreu Baltazar Carrasco dos Reis / Guabirotuba 506 Prado Velho Matriz Alberto Kramer Olindo Sequinel / Jaime Rodrigues da Rocha 91 Capão Raso Pinheirinho Antonio Freitas Barbosa Francisco Raitani / Professor João Mazzarotto 650 Capão Raso Pinheirinho Bôrtolo Gusso Deputado Iracy Vianna / BR-476 703 Capão Raso Pinheirinho Doutor Armando Fajardo Bôrtolo Gusso / Miguel Gaska 343 Capão Raso Pinheirinho Francisco Camargo Pinto Olindo Sequinel / Jaime Rodrigues da Rocha 91 Capão Raso Pinheirinho Jaime Rodrigues da Rocha Winston Churchill / Final de rua (Córrego Capão Raso) 1.765 Capão Raso Pinheirinho José Zaleski Laudelino Ferreira Lopes / Mario Salgado Ribeiro 350 Capão Raso Pinheirinho Marechal Rondon Atílio Brunetti / Final de rua (Córrego Capão Raso) 860 Capão Raso Pinheirinho Odair Pazello Laudelino Ferreira Lopes / José Alcides de Lima 180 Capão Raso Pinheirinho Olindo Sequinel Winston Churchill / Lauro Corona 1.513 Capão Raso Pinheirinho Arthur Polzin João Ribeiro Lemos / Clara Polsin 290 Novo Mundo Pinheirinho Deputado Néo Martins – Trecho 1 Padre Manuel da Nóbrega / Benjamin Antônio Ansai 540 Novo Mundo Pinheirinho Deputado Néo Martins – Trecho 2 Eloy de Assis Fabris / das Andorinhas 83 Novo Mundo Pinheirinho Doutor Francisco Soares Santa Maria / Marginal da Linha Verde 747 Novo Mundo Pinheirinho João Palomeque Baldur Magnus Grubba / República Argentina 382 Novo Mundo Pinheirinho Major Vicente de Castro Brasília / Final de rua 400 Novo Mundo Pinheirinho Rosa Carvalho Chaves Pastor Antônio Cardona Águiar / Major Vicente de Castro 800 Novo Mundo Pinheirinho Joaquim Ferreira Bello Rosa Tortato / Nossa Senhora do Sagrado Coração 555 Pinheirinho Pinheirinho Rosa Tortato La Salle / Emanoel Voluz 660 Pinheirinho Pinheirinho Alcebíades Plaisant Santa Catarina / Palmeiras 137 Água Verde Portão Monsenhor Manoel Vicente Santa Catarina / Palmeiras 135 Água Verde Portão Eugênio José de Souza Presidente Kennedy / Alagoas 635 Água Verde/Guaíra Portão Antônio de Pauli Maria Bizinelli / Paulo Gorski 379 Campo Comprido Portão Astolpho Nogueira Pedro Koschla / Nelson Ferreira da Luz 82 Campo Comprido Portão Maria Bizinelli Eduardo Sprada / Final de rua 522 Campo Comprido Portão Pedro Koschla Luiz Zilli / Mário Zanlorenzi 405 Campo Comprido Portão Aristídes Borsato – LD Edvino Antônio Deboni / João Bettega 487 Fazendinha Portão Aristídes Borsato – LE Edvino Antônio Deboni / João Bettega 487 Fazendinha Portão da República Marechal Floriano Peixoto / Maria Moscardi Fanini 885 Parolin Portão Francisco Parolin Brigadeiro Franco / Nunes Machado 240 Parolin Portão Francisco Zaneti Presidente Wenceslau Braz / da Reública 184 Parolin Portão Lamenha Lins Presidente Kennedy / Professor Leônidas Ferreira da Costa 1.445 Parolin Portão Edson D’Avila Ator e Diretor Toda extensão 297 Portão Portão Rezala Simão Alberto Klemtz / Pretextato Taborda Júnior 986 Portão Portão Travessa Guarujá José Naves da Cunha / Nossa Senhora Aparecida 180 Seminário Portão João Budel Manoel Ribas / Contorno Norte 349 Butiatuvinha Santa Felicidade Saldanha Marinho Jerônimo Durski / João Kaviski 365 Campina do Siqueira Santa Felicidade Paulo Gorski BR-277 / Domingos Imbronizio 481 Mossungue Santa Felicidade Rosa Dalarmi Martha Zanlorenzi / Domingos Zanlorenzi 275 Mossungue Santa Felicidade Bernardino Iatauro Vereador Toaldo Túlio / Olívia Gonçalves Freitas 713 Orleans Santa Felicidade Francisco Gulin Pedro Ferrari / Contorno Norte 940 Santa Felicidade Santa Felicidade Gernimo Muraro Francisco Dallalibera / Pedro Ferrari 135 Santa Felicidade Santa Felicidade Ângelo Caron Maria Rita das Chagas Lima / Rosa Oliva Cruzeta 520 São Braz Santa Felicidade Domingos Dalla Bona Vereador Toaldo Túlio / Mario Gomes 495 São Braz Santa Felicidade Inocêncio Milani Professora Maria do Carmo Martins / João Esmanhoto 259 São Braz Santa Felicidade Manoel das Chagas Lima Vereador Toaldo Túlio / General Haroldo Bizerril 520 São Braz Santa Felicidade Mario Gomes Vereador Toaldo Túlio / João Esmanhoto 367 São Braz Santa Felicidade Olívia Gonçalves Freitas Três Marias / Virgínia Dalabona 636 São Braz Santa Felicidade Pedro Corrêa da Cruz Três Marias / da Independência 333 São Braz Santa Felicidade Professora Maria do Carmo Martins Mario Gomes / Joaquim Fressato 367 São Braz Santa Felicidade Batista Pessine Deputado Rivadávia Vargas / Emilio Bordenoski 924 Vista Alegre Santa Felicidade Deputado Rivadávia Vargas Batista Pessine / Manoel Ribas 312 Vista Alegre Santa Felicidade Ermelino Mariano Ribas Batista Pessine / Ponte 325 Vista Alegre Santa Felicidade Delegado Bruno de Almeida João Batista Bettega Júnior / Lucas Carvalho 3.968 Tatuquara Tatuquara Flávio Bonat João Batista Bettega Júnior / Francisco Sarot 70 Tatuquara Tatuquara João Batista Bettega Júnior BR-116 / Delegado Bruno de Almeida