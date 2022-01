Curitiba vai iniciar a vacinação contra a covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos a partir de segunda-feira (17) As primeiras doses serão para grupos prioritários, a começar pelas crianças acamadas, institucionalizadas, indígenas e quilombolas. As equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) irão até os locais onde estão os pequenos desse grupo para a aplicação.

Para o restante da população, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba estará fazendo temporariamente uma nova reorganização nas Unidades de Saúde. De acordo com a SMS, o objetivo da mudança serve para reforçar os esforços no combate ao novo coronavírus e ao mesmo tempo continuar com os demais atendimentos.

“Estamos vivendo um crescimento acelerado no número de casos de covid-19 e, embora os internamentos não estejam crescendo na mesma proporção, precisamos adotar medidas para reverter essa curva de crescimento”, diz a superintendente Beatriz Battistella Nadas.

Sendo assim, as mudanças consistem na ampliação dos locais de vacinação contra a covid-19 e a implantação de locais de vacinação exclusivos para as crianças. (ver locais abaixo). O novo formato de atendimento seguirá ao longo da próxima semana e poderá ser mantido por mais tempo em caso de continuidade de piora do cenário.

Como vai funcionar?

Para a vacinação contra a covid-19 serão destinadas 27 unidades de saúde, sendo que 10 delas atenderão apenas crianças. Outras 17 seguirão com o cronograma de vacinação contra a covid-19 para as pessoas com 12 anos completos ou mais.

“É importante destacar que essa mudança não implica em redução de serviços de saúde para os usuários dessas unidades, que continuarão a receber os medicamentos a que estavam acostumados e a serem atendidos nas outras unidades mais próximas”, afirma a superintendente.

Com a reorganização, 12 unidades de saúde seguirão com atendimento exclusivo para pessoas com sintomas de gripe e influenza, e casos de urgência. Nesses locais não haverá vacinação.

Outras 10 unidades funcionarão exclusivamente para vacinação do Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. Farão a imunização de todas as doenças, incluindo contra influenza (gripe). Nesses locais também haverá a dispensação de medicamentos.

Unidades de Saúde Exclusivas para vacinação contra covid-19 de crianças 5 a 11 anos

Das 8h às 17h, a partir de 18 de janeiro

• Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Nossa Senhora Aparecida (Rua Carlos Amoretty Osório, 169, Sítio Cercado)

• Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Santa Efigênia (Rua Voltaire, 139, Barreirinha)

• Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Tapajós (Rua André Ferreira de Camargo, 188, Xaxim)

• Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Iracema (Rua Professor Nivaldo Braga, 1571, Capão da Imbuia)

• Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Atenas (Rua Emilia Erichsen, 45,Cidade Industrial)

• Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana (Rua Jaime Reis, 331,Alto do São Francisco)

• Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Fanny/Lindóia (Rua Conde dos Arcos, 295, Lindóia)

• Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santos Andrade (Rua Nelson Ferreira da Luz,145, Campo Comprido)

• Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Bom Pastor (Rua José Casagrande, 220, Vista Alegre)

• Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Santa Rita (Rua Adriana Ceres Zago Bueno, 1350, Tatuquara)

UNIDADE COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19: PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



Regional Boa Vista

US Vila Diana (Rua René Descartes, 537 – Abranches)

Unidade de Saúde Atuba (Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto)

Regional Boqueirão

US Visitação (Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão)

Unidade de Saúde Jardim Paranaense (R. Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão)

Regional Cajuru

US Camargo (Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru)

Unidade de Saúde Uberaba de Cima (R. Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba)

Regional CIC

US Oswaldo Cruz (Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial)

Unidade de Saúde Candido Portinari (Rua Durval Leopoldo Landal, 1529)

Regional Matriz

Tenda na Praça Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, 807 – Centro)

Regional Pinheirinho

US Vila Feliz (Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo)

Unidade de Saúde Concórdia (Rua Dilermando Pereira de Almeida, 700 – Pinheirinho)

Regional Portão

US Santa Quitéria II (Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria)

Regional Santa Felicidade

US Pinheiros (Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade)

Unidades de Saúde Nova Orleans (Avenida Vereador Toaldo Tulio, 4577)

Regional Tatuquara

US Dom Bosco (Rua Angelo Tosin, 100 – Campo de Santana