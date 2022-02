Uma postagem em rede social na sexta-feira (4) mostra fotos de medicamentos descartados no meio ambiente na região do bairro Pinheirinho, em Curitiba. O autor insinua que os remédios teriam sido jogados fora pela Prefeitura. É mentira, segundo nota publicada no site da Prefeitura.

São medicamentos fabricados em 1999 e que venceram em janeiro de 2001. O material foi recolhido pelo município e o prefeito Rafael Greca determinou que o descarte irregular seja apurado para a identificação das pessoas ou empresas responsáveis.

Também nas redes sociais, Greca informou que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) “jamais deixa vencer medicamentos e tampouco faz descarte no meio ambiente de qualquer item sanitário”.

População atendida

A Secretaria da Saúde, explicou o prefeito, programa a compra e uso dos medicamentos que compõem a Farmácia Curitibana considerando a quantidade e a periodicidade adequadas para garantir a disponibilidade aos usuários e o uso antes que expire o prazo de validade.

“Em 2021 foram investidos mais de R$ 33 milhões na compra de medicamentos para atender a população de Curitiba”, disse Greca. Cerca de 187 mil pessoas são beneficiadas por mês com medicamentos gratuitos. Só no ano passado foram 195 milhões de unidades de medicamentos distribuídas.