A prefeitura de Curitiba irá bloquear, por sete dias, o cartão de transporte de pessoas que tiveram o resultado positivo para covid-19 através do exame RT-PCR. A nova regra vale para todos os tipos de cartões: usuário, isento, idosos e estudantes. A medida quer evitar que pessoas com potencial para espalhar o vírus furem o isolamento social, colocando em risco a sua saúde e de outros usuários dos ônibus. Lembrando que Curitiba segue em bandeira vermelha após registrar o recorde no número de mortes em único dia para a doença. As regras passam a valer para exames dados como positivos a partir desta quarta-feira (24).

A medida, que passa a valer nesta semana, será possível porque a Urbanização de Curitiba (Urbs) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) passam a compartilhar dados dos pacientes da cidade.

+Leia mais! TCE-PR pede a Justiça para reconsiderar pedido de suspensão dos ônibus em Curitiba

“Assim que a Saúde compartilhar os dados, automaticamente os cartões desses pacientes não podem ser utilizados. É uma medida de precaução importante para evitar a propagação da pandemia”, explicou o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto. A decisão da Urbs se ampara também no termo que cada cidadão assina no momento do resultado positivo do teste RT-PCR, comprometendo-se a ficar em isolamento por sete dias.

Com os registros da SMS, a Urbs vai cruzar dados do CPF dos diagnosticados com covid-19 com os dos usuários do cartão-transporte. O período de bloqueio do cartão no transporte coletivo começa a valer, para os infectados com a covid-19, a partir da data do exame.

Como desbloquear

Após o período de sete dias, o usuário poderá fazer o agendamento do desbloqueio no site da Urbs. A atualização dos dados será diária. O usuário do transporte coletivo será informado das novas regras por avisos nos terminais e pontos do transporte coletivo.

Segundo a Urbs, os cartões representam mais de 60% do meio de pagamento no transporte coletivo. Atualmente são 1,8 milhão de cartões-transporte usuário, 170,3 mil cartões do idoso, 15,5 mil isentos e 772 de estudantes ativos na capital.