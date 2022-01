A Prefeitura de Guaratuba, no Litoral do Estado, em reunião do Comitê de Crise da Pandemia, decidiu cancelar o carnaval de rua de 2022. Em vídeo, o prefeito da cidade, Roberto Justus, explicou os motivos para o cancelamento da festa, que chega a reunir mais de 500 mil pessoas nas ruas de Guaratuba. “Não vai ter trio elétrico, não vai ter festas gratuitas abertas para toda a população”. revelou Justus.

Em contrapartida, o prefeito deixou claro que o carnaval está liberado para acontecer em espaços fechados, eventos particulares, desde que “o realizador do evento faça um protocolo, um requerimento junto a Prefeitura Municipal. Daí a Secretaria Municipal da Saúde, através da Vigilância Sanitária, vai analisar o projeto da festa e orientar, propor todo o procedimento para que esse tipo de evento aconteça dentro da maior segurança possível”.

Segundo Justus, o Comitê de Crise da Pandemia entendeu que, ao fazer um evento para 500 mil pessoas, haveria sim um aumento no número de casos, com um aumento de afastamentos, o que afetaria a economia da cidade e o retorno às aulas presenciais. “Mesmo a gente não tendo um número de óbitos, faz quase três meses que não tem óbito em Guaratuba, mesmo não tendo ninguém hospitalizado aqui na nossa cidade, o número de casos está muito elevado – o maior de toda a pandemia. Isso está gerando muito afastamento de pessoas dos seus postos de trabalho, o que já está impactando inclusive a nossa economia”, salientou.

Por fim, o prefeito ressaltou que existe uma lei que obriga as pessoas a usarem máscara, e existe uma outra lei que obriga as pessoas positivadas a ficarem em casa, cumprirem a quarentena. “Vamos continuar fiscalizando isso, porque é a nossa obrigação”, disse.

