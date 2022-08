A Prefeitura de Pinhais prorrogou o prazo de inscrições para o Concurso Público nº 003/2022 até o dia 24 de agosto. Além da prorrogação, foi ampliado o número de vagas para o cargo de Assistente Administrativo. São 51 contratações previstas de novos servidores em regime estatutário, conforme o edital divulgado no site da Prefeitura, com taxas a partir de R$ 60,00, havendo a possibilidade de isenção desse valor.

O certame recebe candidatos para diversos cargos, de nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior. Os salários começam em R$ 2.203,15 e vão até R$ 8.030,20. O cargo de Assistente Administrativo teve número de vagas ampliadas para 11 (ampla concorrência) e 2 vagas para pessoas com deficiência.

O concurso é acessível a todo cidadão que preencher os requisitos exigidos para cada modalidade. Para participar da seleção, o interessado deverá fazer a sua inscrição seguindo as orientações dos respectivos editais e do sistema disponibilizado.

Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação estabelecidas nos editais e as demais publicações no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.