A falta de doses de vacinas contra a covid-19 em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, fez com que a cidade suspendesse, nesta terça-feira (27), a vacinação de idosos. Segundo o município, foram aplicadas 400 doses, mas a campanha precisou ser suspensa pelo desabastecimento. A cidade informou que aguarda o Ministério da Saúde enviar mais vacinas.

Em uma postagem no facebook a prefeitura de Piraquara informou que aguarda a chegada de novas doses enviadas pelo Ministério da Saúde para convocar a população para completar a imunização.

Na manhã desta terça-feira foram distribuídas 400 senhas para o atendimento das pessoas que estavam na fila, os demais foram informados sobre a suspensão temporária.

E a segunda dose?

Segundo a prefeitura, a vacinação de segunda dose não tem relação com o avanço das faixas etárias de 60 e 61 anos no município, “tendo em vista que esse público está recebendo a primeira dose da vacina da AstraZeneca.Lembrando, que os municípios não armazenam as segundas doses conforme Nota Técnica do Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde já notificou a Secretaria de Estado da Saúde sobre o desabastecimento e aguarda um posicionamento”, explicou a administração da cidade.