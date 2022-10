A Prefeitura de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, promove em novembro um curso gratuito de panetone, bolos e roscas natalinas. São 21 horas de curso, realizado em três dias: dias 4, 7 e 11 de novembro, das 13h30 às 16h30; e dias 8, 9 e 10 de novembro, das 12h30 às 16h30.

Para participar, é preciso seguir alguns requisitos: ter mais de 16 anos, estudo a partir do 5º ano do Fundamental, ser morador de São José dos Pinhais e estar atualmente desempregado.

LEIA TAMBÉM:

>> Frio de lascar em novembro? Frente fria pode trazer até neve e deve derrubar temperaturas em Curitiba

>> Viaduto em Curitiba passa por mudanças e agora atende moradores na região da BR-116

Para se inscrever é preciso levar RG, CPF, comprovante de residência impresso e Carteira de Trabalho. As inscrições do curso são realizadas no SINE do município, que fica na Avenida Rui Barbosa, nº 9.244. As vagas são limitadas.

Serviço

Curso Gratuito de Panetone, Bolos e Roscas Natalinas

Datas: de 04/11, 07/11 e 11/11 – 13h30 às 16h30; de 08/11, 09/11 e 10/11 – 12h30 às 16h30.

Local do Curso: SINE de São José dos Pinhais, Avenida Rui Barbosa, nº 9.244.