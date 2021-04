O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), apresentou nesta sexta-feira (16) ao governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), o primeiro projeto de um novo conjunto de melhorias na Linha Verde, eixo viário que liga as regiões Sul e Norte da capital.

O projeto, de duas trincheiras na estação São Pedro, está orçado em R$ 59,9 milhões e foi encaminhado para análise do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

A intervenção faz parte de uma série de alterações que prefeitura e governo têm negociado para a Linha Verde nos próximos anos – dois novos viadutos e uma estação de integração também estão nos planos. As trincheiras propostas ligam a Vila São Pedro e o Xaxim e a região do Bairro Novo e Sítio com o Capão Raso.

A prefeitura apresentou também os projetos ainda não finalizados do viaduto em Y sobre a Linha Verde para ligar a Avenida Wenceslau Braz e a Rua Escritora Lourdes Strozzi à região do Boqueirão. Ele será paralelo ao viaduto da Avenida Marechal Floriano, que, segundo a prefeitura, será transformado numa grande estação de integração multimodal de transporte.

O projeto executivo do viaduto em Y será entregue em julho e ainda não há estimativa de custo da obra.

