Equipes da Prefeitura de Curitiba, coordenadas pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), realizam a limpeza e o desassoreamento do Rio Belém, no bairro Uberaba. Desde a manhã desta segunda-feira (22), uma escavadeira hidráulica está sendo usada para retirar resíduos e sedimentos acumulados no leito, desobstruir o curso de água e reduzir riscos de que ruas e casas fiquem inundadas.

A medida é uma ação preventiva e também atende a pedidos de moradores das imediações. O serviço acontece em um trecho de 100 metros ao longo do Rio Belém, entre as ruas Dr. Manoel Magalhães Abreu e Rodolfo Bernardelli.

O trabalho deverá durar toda a semana e servirá para prevenir enchentes e alagamentos nos bairros Boqueirão e Uberaba. O Belém é o maior rio urbano da cidade.

O objetivo é fazer a retirada dos bancos de areia que causam afunilamento da calha e dificultam o fluxo de escoamento da água. A escavadeira hidráulica está sendo usada para a remoção dos resíduos do leito para a margem que depois serão carregados para as caçambas que irão transportar todo o material para área de descarte.

Curitiba Contra as Cheias

Além do equipamento, uma equipe de trabalhadores faz a limpeza e a retirada de lixo das margens. Na sequência, a equipe se deslocará para outros trechos do rio que também estão assoreados.

A ação integra o programa Curitiba Contra as Cheias, executado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, para minimizar o impacto das chuvas volumosas e diminuir o risco de extravasamento de rios e córregos.

De acordo com Rodrigues Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas, ações preventivas, com a manutenção periódica dos rios e canais, são constantes em toda a cidade.

“Manter regular a vazão dos rios é uma das formas de evitarmos os alagamentos, mas é preciso contar com a participação da população, especialmente quanto ao descarte corretor do lixo”, diz o secretário.

Saúde do rio

A participação da população para evitar que restos de materiais de construção e lixo sejam carregados pela chuva para dentro do rio é uma bandeira defendida pelos vizinhos e aposentados Cila Fabrício e Miguel Tonchek, que vivem no Uberaba, de frente para o Rio Belém, há mais de duas décadas.

“Cuidar da saúde do rio é uma responsabilidade de todos, por mais que a Prefeitura limpe, se não houver conscientização de que rio não é lugar de descarte, viveremos reféns dos alagamentos”, disse Cila Fabrício.

A casa onde Miguel Tonchek vive com a família já sofreu inundações porque assoreado o rio não suportou o alto volume das chuvas. Para prevenir novos prejuízos, o morador se tornou um fiscalizador do rio, observando e orientando as pessoas flagradas descartando materiais indevidamente no canal. “Eu chamo a Guarda Municipal, ligo para o 156, mas antes tento explicar que o prejuízo volta para quem não respeita o rio”, diz Tonchek.

Outra ação para prevenir alagamentos tem sido o plantio de mudas nativas doadas pela Prefeitura, por meio do Desafio 100 mil Árvores, na encosta do Belém.

“Enquanto uns destroem eu preservo. Estou cultivando um pomar que poderá servir para alimentar os animais. Já plantei mudas de ipê-roxo, aroeira salsa, pitanga, abacate e manga”, conta o morador.

A Prefeitura pede à população que colabore com a manutenção da limpeza nos rios e em suas margens. Denúncias sobre descarte irregular de lixo nestas áreas podem ser feitas pelo telefone 156.

A limpeza e o desassoreamento de novo trecho do Rio Belém também integra o Programa Amigo dos Rios, de despoluição e limpeza dos rios da cidade.