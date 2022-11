Na última edição antes da pandemia, em 2019, a programação de Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais reuniu cerca de 746 mil pessoas, segundo levantamento do Instituto Municipal de Turismo. Com o retorno total das atrações presenciais, a expectativa para 2022 é um acréscimo de 10% na movimentação econômica da cidade em relação a 2019.

Para os patrocinadores do evento, a maior programação natalina gratuita do país, a expectativa é a mesma. Este ano, já estão confirmados 11 parceiros que vão ajudar a espalhar o espírito natalino por toda Curitiba. Alguns deles, como a Electrolux e a Rede Condor, participam do Natal de Curitiba há cinco anos.

LEIA TAMBÉM:

>> Burger Fest começa nesta terça com 34 estabelecimentos de Curitiba e RMC

>> Quarta (2) é feriado do Dia de Finados; veja o que abre e fecha em Curitiba

A Electrolux ficou famosa pela Roda-Gigante Azul, na Praça Santos Andrade, nas edições de 2018 e 2019. Neste ano, a atração retorna à praça com as outras da Vila Electrolux, como a feira gastronômica e a de artesanato, árvore de Natal e Casa do Papai Noel.

“A programação de Natal de Curitiba é uma referência nacional, com o apoio de empresas que são fundamentais para a economia da região. O patrocínio é um gesto coletivo que estreita o diálogo com a comunidade e tem o objetivo comum de levar o espírito do Natal para as pessoas”, afirma Rodrigo Tomaz, gerente de Eventos na Electrolux.

Outra atração que retorna é o carrossel veneziano no Passeio Público, com patrocínio da Rede Condor. A rede de supermercados é parceira desde a primeira edição do Natal de Curitiba. No ano passado, o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, foi homenageado pelo prefeito Rafael Greca por ter sido o primeiro patrocinador do Natal de Curitiba.

“O objetivo de patrocinarmos o Natal é estarmos presentes na vida da população e retribuir todo carinho que recebemos dos nossos clientes durante o ano. Também é uma forma de proporcionarmos um momento de lazer para as famílias aproveitarem os encantos e a magia do Natal”, conta o superintendente da Rede Condor, Wanclei Said.

Caminhos de Luz

Durante a pandemia da covid-19, os circuitos de carro (drive-thru) pelos atrativos natalinos conquistaram a população. Agora, mesmo com a retomada presencial de toda a programação, os Caminhos de Luz da Ligga Telecom (antes Copel) continuam integrando o Natal de Curitiba.

“O Natal de Curitiba vem para fechar um ano incrível de muita entrega, resultados e, obviamente, esperança de ainda mais para 2023”, conta Wendell Oliveira, CEO Ligga Telecom.

Acompanhe a programação

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga Telecom, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 poderá ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br.