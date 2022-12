Quem passa pela via marginal ao viaduto do Boqueirão, entre Curitiba e São José dos Pinhais/Parque Náutico, observa que o local está em obras. É a vedação em alvenaria estrutural em andamento sob o acesso, para impedir que o local seja um depósito de lixo informal e esconderijo de malfeitores.

“Essa obra é tudo de bom e nos deu um novo ânimo. Por causa do lixo e do mocó, tinha moradores desgostosos, desanimados e até pensando em pôr uma plaquinha de vende-se na frente das casas. Estamos imensamente agradecidos”, desabafa a babá e presidente em fim de mandato da Associação de Moradores do Conjunto Recanto do Iguaçu, Beatriz Andrzejewski Riquelme. O condomínio fica no Alto Boqueirão.

A professora de Educação Infantil Viviane Costa também ficou satisfeita com a vedação do viaduto. “É maravilhoso. Nem acreditei quando meu marido disse que ia sair a obra. Nem ficou pronta e já estamos mais seguros, pois diminuiu o número de pessoas que se escondiam ali para assaltar”, relata a educadora. Ela mora há 12 anos na casa da frente do condomínio e acompanhou os representantes dos moradores e comerciantes da região no encaminhamento da reivindicação à Prefeitura.

Área vedada com blocos de concretos em viaduto de Curitiba. Foto: Divulgação

Vantagens

A obra é do Departamento de Edificações da Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura de Curitiba e só não foi concluída por causa das chuvas constantes. Ela atende a um antigo pedido dos moradores e comerciantes da área, que levaram o problema à Administração Regional. “Além de melhorar o aspecto, as condições ambientais e a segurança do lugar, a obra também valoriza os imóveis”, observa o administrador regional do Boqueirão, Ricardo Dias.

São 200 metros de blocos de concreto pré-moldados, assentados sobre base estrutural também de concreto, dos dois lados do viaduto. Segundo o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, a expectativa é que tudo esteja pronto até o fim de janeiro.