A partir desta quarta-feira (21), os municípios da região metropolitana de Curitiba (RMC) e também do Litoral seguem com a vacinação da 1ª dose contra a covid-19 para o público geral, grupos prioritários e também com a imunização da 2ª dose.

Parte dos municípios não chegaram a divulgar um cronograma de vacinação nesta tarde de terça-feira (20). É o caso de Colombo, Morretes, Paranaguá e Matinhos. Confira como fica a vacinação nas cidades:

Araucária

Documentos: Documento de identificação com foto, comprovante de endereço, CPF e caderneta de vacinação (se tiver).

Quarta-feira (21 de julho)

Pessoas do público em geral com 38 anos completos ou mais.

Almirante Tamandaré

Documentos: fazer o cadastro no site da prefeitura e levar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência.

Quarta-feira (21 de julho)

Pessoas de 36 anos completos ou mais e grupos prioritários.

Campo Largo

De segunda à sexta-feira

SEGUNDA DOSE DA VACINA (conforme o cartão vacinal)

Documentos: Carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Campo Magro

Documentos: documento de identificação com foto, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência.

Quarta-feira (21 de julho)

Pessoas de 36 anos.

Colombo

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para os próximos dias.

São José dos Pinhais

Quarta-feira (21 de julho)

Antecipação da 2ª dose para quem tomou a 1ª dose da AstraZeneca até 05/05 ou CoronaVac até 30/06.

Fazenda Rio Grande

Documentos: documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

Quarta-feira (21 de julho)

Pessoas de 37 e 38 anos.

Quinta-feira (22 de julho)

Pessoas de 36 e 37 anos.

Sexta-feira (23 de julho)

Pessoas de 35 e 36 anos.

Pinhais

Documentos: comprovante de residência e documento de identificação.

Terça e quarta-feira (20 e 21 de julho)

Pessoas de 38 anos completos.

Quarta-feira (21 de julho)

Pessoas de 37 anos completos.

Morretes

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para os próximos dias.

Matinhos

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para os próximos dias.

Paranaguá

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para os próximos dias.

Guaratuba

Documentos: comprovação específica para cada grupo. Mais informações no site da prefeitura: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/

De segunda à sexta-feira

• Pessoas acima de 39 anos;

• Trabalhadores da saúde;

• Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades;

• Pessoas com deficiência permanente – 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré- escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) – 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas / Unidades de Acolhimento) – 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da área de Segurança Municipal;

• Trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana – 18 a 59 anos;

• Profissionais de Educação Física que tenham inscrição no conselho;

• Trabalhadores das empresas que prestam serviços aos hospitais (entregas, manutenções);

• Caminhoneiros (veja abaixo os documentos comprobatórios);

• Profissionais aquaviários (veja abaixo os documentos comprobatórios);

• População em situação de rua (colaboração do CREAS).

Além dos professores, também os demais funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico poderão se vacinar. Também poderão realizar agendamento os trabalhadores da APAE, APADVG e os trabalhadores da Assistência Social vinculados ao CRAS, CREAS, Casas /Unidades de Acolhimento

Quinta-feira (22 de julho)

Quem tomou a primeira dose da vacina Astrazeneca até dia 7 de maio, pode tomar a segunda dose na quinta.