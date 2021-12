O ganhador ou ganhadora da aposta de Curitiba que acertou os números do da Quina, concurso 5736, sorteado na terça-feira (21), iniciou a retirada do prêmio de R$ 13.593.443,02 na sexta-feira (24), véspera de Natal. Os números sorteados foram 03-07-29-51-55. A informação foi divulgada pela Caixa Econômica Federal.

A aposta realizada foi do tipo simples, feita na Bonanza Loterias, na Rua Professor João Falarz, no Orleans. Quem passa pela loteca vê uma faixa na entrada do estabelecimento indicando que o sortudo ou sortuda fez apostou lá.

A Caixa informou ainda que serão pagos neste sorteio prêmios de R$ 4.571,21 para cada uma das 157 apostas que fizeram a quadra. Já a faixa do terno rendeu quantias individuais de R$ 60,00 a 11.391 bilhetes que acertaram três dezenas. A arrecadação total do concurso 5736 foi R$ 15.767.098,00.

Curitiba “pé-quente”

Curitiba se transformou nos últimos anos em cidade “pé-quente” para apostadores em loterias. Em setembro, um apostador da capital faturou R$ 12,5 milhões na Mega-Sena 2410. A aposta feita na capital dividiu o prêmio de R$ 23,5 milhões com outra de São Paulo. Em 2020, teve uma aposta que levou R$ 101 milhões da Mega-Sena 2262, o segundo maior prêmio do ano.Vale lembrar que ainda dá tempo de ficar milionário.

A Mega da Virada, concurso 2440, que ocorre tradicionalmente no dia 31 de dezembro já está recebendo as apostas. O prêmio está estimado em R$ 350 milhões.

