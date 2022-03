O prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná vai para um sortudo morador de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O segundo maior prêmio, de R$ 200 mil saiu para um morador de Ponta Grossa. Já em Curitiba, há ganhador do prêmio de R$ 10 mil. O sorteio nº 113 do programa foi realizado na manhã desta quinta-feira (10), em Maringá e transmitido ao vivo pelas redes sociais da Secretaria da Fazenda.

O bilhete milionário do primeiro prêmio foi o 11.064.932, de um consumidor morador do bairro Barro Preto, que concorreu com 11 bilhetes de 15 notas fiscais com CPF na nota, de compras feitas em novembro de 2021 no valor de R$ 2.111,00.

Já o segundo maior prêmio, de R$ 200 mil, foi sorteado para um morador de Ponta Grossa, com o número 11.064.932, que concorreu com 30 bilhetes, sete notas fiscais e gastos no valor de R$ 5.946,00.

Os vencedores, que ainda não tiveram seus nomes divulgados, serão notificados pela coordenação do programa e terão os valores depositados nas contas-correntes cadastradas.

Prêmios de R$ 10 mil

Além dos dois prêmios principais, outros 40 no valor de R$ 10 mil e 40 mil prêmios de R$ 10, cada também foram sorteados. Os resultados, de acordo com a organização do sorteio, poderão ser consultados pelo saldo no programa e estarão disponíveis no aplicativo do Nota Paraná, entre o fim da tarde desta quinta e a manhã de sexta-feira (11).

O Programa Paraná Pay também realizou o sorteio 114, com 8 mil vouchers de R$ 100 para uso exclusivo nos estabelecimentos credenciados. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

Como participar do Nota Paraná?

Para participar, basta se cadastrar no site www.notaparana.pr.gov.br e aderir ao regulamento. Ao solicitar seu CPF na nota, o cidadão ganhará um bilhete eletrônico na primeira compra do mês. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá direito a um bilhete para o sorteio de seu respectivo período de adesão.

Os prêmios e também os créditos resultantes da devolução de parte do ICMS pago pelo contribuinte poderão ser utilizados para abater o valor integral ou parcial do IPVA ou transferidos para a conta bancária cadastrada.

Para participar do Paraná Pay é preciso acessar o cadastro no Nota Paraná e fazer o aceite. Mensalmente, o programa sorteia vouchers de R$ 100 para serem utilizados em estabelecimentos e serviços do setor de turismo no Estado.