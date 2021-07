O segundo maior prêmio do programa Nota Paraná foi para um contribuinte de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O sorteio aconteceu nesta quinta-feira (08) e o prêmio máximo, que vale R$ 1 milhão, saiu para um morador de Maringá, na região Noroeste do Estado. O novo milionário concorreu com apenas dois bilhetes.

Além desses, foram sorteados 40 prêmios de R$ 10 mil e 40 mil prêmios de R$ 10. Ainda esta semana os vencedores serão notificados pela coordenação do programa e terão os valores depositados nas contas correntes cadastradas. No caso das instituições, foram sorteados 10 prêmios de R$ 20 mil e 20 mil prêmios de R$ 100.

Através dos sorteios, o programa, vinculado à Secretaria da Fazenda, distribui mensalmente R$ 4,2 milhões – R$ 2 milhões entre consumidores que solicitam CPF na nota e R$ 2,2 milhões para entidades que cadastram o CNPJ ou recebem doações de notas fiscais.

O Nota também realizou os sorteios do programa Paraná Pay. Mensalmente são distribuídos créditos para utilização em estabelecimentos turísticos do Estado, com sorteios de 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil.

Também nesta quinta-feira o Nota Paraná liberou os créditos gerados pelas compras feitas no mês de fevereiro. No total foram pagos mais de R$ 17,3 milhões em créditos: R$ 15,8 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 1,4 milhão para organizações sociais cadastradas.

Como posso participar?

Para participar, basta se cadastrar no www.notaparana.pr.gov.br/ e aderir ao regulamento. Ao solicitar seu CPF na nota você ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra do mês. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá o direito a um bilhete para o sorteio de seu respectivo período de adesão. Os prêmios do sorteio poderão ser utilizados para abater o IPVA ou creditados na conta bancária do premiado.

Para participar do Programa Paraná Pay é preciso acessar o cadastro no Nota Paraná e fazer o aceite. Mensalmente o programa sorteia vouchers de R$ 100 para serem utilizados no setor de turismo no Estado.

Confira as entidades sorteadas com R$ 20 mil:

1º Prêmio – Recanto Espírita Somos Todos Irmãos de Maringá.

2º Prêmio – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraíso do Norte

3º Prêmio – Amena Associação Mantenedora do Ensino Alternativo de Curitiba

4º Prêmio – Casa da Sopa Allan Kardec de Cianorte

5º Prêmio – Instituto de Câncer de Londrina

6º Prêmio – Grupo Renascer de Apoio aos Homossexuais de Ponta Grossa

7º Prêmio – AMAS Associação Menonita de Assistência Social de Lapa

8º Prêmio – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo

9º Prêmio – Associação de Pais de Amigos dos Excepcionais de Barracão

10º Prêmio – Associação de Pais de Amigos dos Excepcionais de Arapoti