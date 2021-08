A Prefeitura de Curitiba entregou, nesta quarta-feira (4), os cheques simbólicos do 33º sorteio do Nota Curitibana, programa que gera créditos e prêmios para quem coloca CPF na nota de serviços. A intérprete de libras Tania Rodrigues Lisboa, moradora do Campina do Siqueira, ganhou R$ 50 mil.

O segundo prêmio, de R$ 20 mil, foi para o médico Haimon Andraus Akkari. Morador do Batel, Akkari estava trabalhando em Paranaguá e foi representado pela mãe, Regina Andraus. Já o estudante Matheus Alves, do Bacacheri, levou R$ 10 mil. A Associação das Amigas da Mama, indicada pela primeira premiada, recebeu R$ 25 mil.

LEIA TAMBÉM:

> Curitiba anuncia vacinação da covid-19 para nascidos no 2º semestre de 1989

> Quer evitar longas filas na vacinação da covid em Curitiba? Veja essas dicas

> Paraná vai conseguir cumprir meta de vacinação até agosto?

“Meu muito obrigado em nome da cidade por pedirem CPF na Nota e pela gentileza de virem receber seus prêmios”, disse o prefeito Rafael Greca durante a solenidade de entrega, que teve a presença ainda do coordenador do Nota Curitibana, Mario Nakatani Júnior, do superintendente fiscal da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, Francisco Inocêncio, e familiares dos premiados.

Planos para os prêmios

Com o prêmio de R$ 50 mil, Tania Lisboa pretende tirar do papel o planos de reformar a casa. “Vamos guardar o valor e usar para fazer as melhorias necessárias”, diz ela, que comenta que sempre pede CPF na Nota”, disse Tania, acompanhada da irmã, Thais Lisboa.

O estudante de Medicina Matheus Alves estava acompanhado do pai, o engenheiro José Roberto Alves. “Sempre peço CPF quando pago a universidade, mas não imaginava ganhar no sorteio. Quando recebi a ligação com o aviso pedi para o meu pai checar se não era um golpe. Felizmente não era”, lembra. A ideia, agora, é usar esse recurso para ajudar nas despesas do curso.

Ajudando quem ajuda

Para a Associação das Amigas da Mama, os R$ 25 mil recebidos vão ajudar a bancar a reforma e as melhorias da sede recém-comprada, no bairro Água Verde. “A gente fica muito feliz com a indicação, é sinal de que a instituição é reconhecida pela população. A nossa premiada (Tânia) foi um anjo em nos indicar e esse recurso vai ajudar muito”, diz Macarci Hengelbert, presidente da entidade, que há 20 anos apoia e dá suporte a mulheres com câncer de mama, com cursos, orientação jurídica e terapias.

Para o coordenador do Nota Curitibana, Mario Nakatani Júnior, é importante que as pessoas escolham as entidades quando fazem o cadastro do programa, porque é uma forma de ajudar quem precisa e multiplicar o bem. “Muitas gente ainda pensa que terá que dividir o prêmio, mas isso não é verdade. Trata-se de um valor adicional. Sorteado e entidade não dividem os valores”, diz.

A entidade de assistência social que tenha sido indicada pelo premiado de R$ 50 mil recebe outro prêmio, de R$ 25 mil; a que foi escolhida pelo segundo premiado leva R$ 10 mil e a que foi opção do terceiro premiado fica com R$ 5 mil.

Atualmente são 595 entidades sociais, associações de pais, professores e funcionários (APPFs) e organizações não governamentais de proteção animal que podem ser indicadas. O participante do programa pode escolher aquela com qual se identifique mais. “Eu escolhi a Associação das Amigas da Mama porque tive duas amigas, com 25 e 28 anos, que morreram de câncer de mama. Então sei da importância desse tema e do trabalho dessas entidades no suporte a pessoas que lidam com a doença”, disse Tania.

Benefícios para todos

Lançado em 2018, o programa Nota Curitibana incentiva a emissão de nota fiscal na área de serviços e contribui para inibir a sonegação de impostos ao mesmo tempo em que gera créditos que podem ser resgatados e distribui prêmios para o contribuinte. Nessa edição do Nota Curitibana concorreram as notas fiscais pedidas em março de 2021. Foram gerados 1.563.652 bilhetes para 71.440 pessoas.

Nesse ano, o programa ganhou novas funcionalidades, como a possibilidade de que os créditos sejam transferidos para uma conta bancária ou usados para recarregar o cartão-transporte. Além dessas opções, é permitido usar os créditos para abater até 50% do valor do IPTU do ano seguinte.

Em média, 15% do valor do imposto devido de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito. Os créditos gerados pelas notas expiram em dois anos a contar da data de emissão e os prêmios em 18 meses

Desde o início do Nota Curitibana já foram pagos R$ 7,895 milhões em prêmios, contemplando 80.137 participantes e 40 entidades de assistência social. O programa conta com 156.965 cidadãos cadastrados e 207.665 empresas prestadoras de serviços emitindo nota fiscal de serviços eletrônica.

Como participar

Para participar dos sorteios, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site https://nota.curitiba.pr.gov.br/ e informar o CPF na emissão da nota fiscal. Vale lembrar que o cadastro do Nota Paraná, programa do governo estadual, não vale para o Nota Curitibana, cujos créditos são gerados em notas eletrônicas emitidas por prestadores serviços no município. Além de sortear prêmios de R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil todo mês, o programa tem sorteios especiais como no Natal, de R$150 mil.

A cada consumo do serviço é gerado um bilhete na primeira nota fiscal eletrônica do mês, independentemente do valor, e, na sequência, um cupom a cada R$ 50, com validade para o mês do respectivo sorteio.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, dentre outros.

Web Stories