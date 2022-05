A partir deste domingo (15), uma forte e extensa massa de ar frio chega ao Brasil derrubando temperaturas e causando geada e até neve em algumas regiões do Sul do país. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê o avanço do frio até para áreas das regiões Centro-Oeste e até Norte, causando episódios de friagem.

Em Curitiba, os termômetros podem chegar aos 2ºC na quarta-feira (18). Há grandes chances para que o frio seja recorde para o mês de maio. Dados históricos do Inmet, que começaram a ser computados em 1961, revelam que a menor temperatura mínima registrada em Curitiba para o mês aconteceu no dia 30 de maio de 1962, quando os termômetros marcaram 2,3°C.

Em General Carneiro, o frio fica mais intenso nesta semana, com temperaturas negativas, na casa dos -2ºC já na terça-feira (17).

Geada e Neve

A tendência é de condições favoráveis para a formação de geada na região Sul entre os dias 17 e 22. No Paraná, a geada de maior intensidade pode acontecer nas regiões de Guarapuava e General Carneiro.

Já a possibilidade de neve está prevista para as Serras Gaúcha e Catarinense, entre a noite de segunda-feira (16) e madrugada de quarta-feira (18). Para mais detalhes e possíveis mudanças na previsão, o Inmet recomenda acompanhar a previsão do tempo dos próximos dias, pois a tendência de neve pode variar.

