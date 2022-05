A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (5), em Curitiba, uma mulher suspeita de aliciar três brasileiros que foram presos por tráfico de drogas na Tailândia, em fevereiro deste ano. Dois deles são paranaenses. Relembre abaixo os casos:

+ Brasileira sai com 15 kg de cocaína de Curitiba para Bangkok e é presa por tráfico

+ Jovens de Curitiba e interior do Paraná presos por tráfico na Tailândia; País tem pena de morte pra esse crime

De acordo com a PF foram cumpridos, além do mandado de prisão, dois mandados de busca e apreensão. Os jovens de 21, 23 e 27 anos foram presos no Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, em Bangkok, quando tentavam entrar no país com mais de 15kg de cocaína escondidos em fundos falsos de bagagens.

A Polícia Federal ainda afirmou, em comunicado, que os dois homens presos já haviam viajado anteriormente para o exterior, antes da pandemia, “em situações que denotam que estariam transportando drogas”.

Mulher foi presa nesta quinta-feira, em Curitiba. Foto: Divulgação/Polícia Federal.

Pena de morte

Na Ásia vários dos países têm regras severas contra o tráfico de drogas, que pode ser punido com pena de morte, dependendo da quantidade de droga e das circunstâncias. Em 2015, o país executou Rodrigo Goularte, brasileiro de 42 anos, que foi pego com drogas dentro de pranchas de surfe, quando tentava entrar na Indonésia.

A Polícia Federal afirma que tem considerado a possibilidade de pedir junto à Justiça Federal, a extradição dos três presos, para que respondam os crimes no Brasil.

