Quatro pessoas envolvidas em um grupo criminoso especializado em roubos de correntes de ouro no centro de Curitiba foram presas pela Polícia Civil do Paraná. As capturas aconteceram nesta segunda-feira (23), no mesmo bairro dos crimes.

As investigações de alta complexidade tiveram início há 9 meses. Durante as diligências, a PCPR identificou a função de cada indivíduo do grupo, que era formado por quatro pessoas.

Tática do crime

A primeira pessoa sinalizava aos demais sobre a vítima, o outro era o olheiro para informar se havia policiais próximos à vítima, um terceiro que executava o roubo e, posteriormente, o quarto que prestava um falso atendimento despistando o repasse da corrente.

A prática ocorria enquanto a vítima estava andando na rua. Na ocasião, após a comunicação entre os indivíduos, o suspeito da execução passava com uma bicicleta e puxava a corrente do pescoço da vítima.

