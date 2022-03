Uma mulher foi presa por furtar produtos dentro de um condomínio, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), ela é suspeita de levar itens do mercado localizado dentro do prédio. A ficha criminal da moça é extensa e conta com mais de 30 boletins de ocorrência contendo o mesmo tipo de crime.

Na casa da mulher, que tem 22 anos de idade, policiais encontraram vários alimentos e produtos de limpeza. A prisão em flagrante ocorreu na terça-feira (1º), mesmo dia em que ela esteve no condomínio.

O caso está com no Distrito Policia Civil do Sítio Cercado e o delegado Rinaldo Ivanike é o responsável pela investigação.