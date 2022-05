A presença do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Marcha para Jesus, movimenta o Centro de Curitiba neste sábado (21). Ambulantes com vários produtos relacionados ao evento e também ao político, simpatizantes e fiéis devem seguir em direção à Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, onde será montado um palco para shows de música gospel, orações e apresentação de projetos sociais. A programação do evento deve seguir até às 16 horas.

A concentração das pessoas no começo da manhã começou na região do Teatro Guaíra. De acordo com informações, Bolsonaro está reunido com correligionários no Guairinha, e aproximadamente 400 pessoas o aguardam do lado de fora. A expectativa que ao deixar o local, o presidente se encaminhe com um caminhão de som em direção ao Centro Cívico. Outro ponto agitado é na Praça Santos Andrade.

Bolsonaro que chegou a capital paranaense na sexta-feira (20), aproveitou à noite para jantar e visitar o 20° Batalhão de Infantaria Blindado, no bairro Bacacheri. O presidente esteve com uma comitiva em uma pizzaria no bairro Alto da XV. Bolsonaro deixou o local sem falar com a imprensa.

Ambulantes animados

Passagem de Bolsonaro por Curitiba movimenta venda de produtos relacionados ao presidente. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Ao longo de várias ruas pelo Centro, encontra-se vendedores ambulantes com seus tradicionais varais. Bonés, toalhas, camisetas e bandeiras do Brasil são vistas por toda parte. Os preços variam de R$ 30 a R$ 90. “A camisa está R$ 50. Tem do Bolsonaro 22 e da Marcha”, avisou um vendedor.

A 27ª Marcha para Jesus volta a ser realizada na forma de caminhada em Curitiba depois de dois anos. Com o tema “A Alegria do Senhor é a Nossa Força” a expectativa da organização é de 300 mil pessoas durante o dia.

Bonés, toalhas, camisetas e bandeiras do Brasil são vistas por toda parte. Os preços variam de R$ 30 a R$ 90. Foto: Gerson Klaina.

Cruzamentos bloqueados

A prefeitura de Curitiba divulgou que os fiéis sairão da Santos Andrade em direção à Rua Marechal Deodoro, seguindo pela Avenida Marechal Floriano, Praça Tiradentes, Barão do Serro Azul e Avenida Cândido de Abreu, até a chegada na Praça Nossa Senhora de Salete. Para garantir a segurança dos participantes, alguns cruzamentos serão bloqueadas. Das 6 h às 11 h, o entorno da Santos Andrade estará fechado, o mesmo ocorrendo com outras áreas no decorrer do trajeto. Confira os bloqueios:

-Cândido Lopes com a Avenida Marechal Floriano Peixoto

-Rua Cruz Machado acessando a Avenida Marechal Floriano Peixoto, assim acessando a Rua Cândido Lopes

-Rua Treze de Maio com a Rua Duque de Caxias

-Rua Presidente Carlos Cavalcanti a partir do cruzamento Rua Presidente Farias até a Rua Mateus Leme

-Praça Dezenove de Dezembro no cruzamento com a Rua Heitor Stockler assim acessando a Rua Ary Queiroz

-Rua Mateus Leme a partir da Rua Treze de Maio até a Rua Aristides Teixeira

Avenida João Gualberto com a Rua Augusto Severo

-Rua Campos Sales com a Rua Mauá

-Para a parte final do evento, na Praça Nossa Senhora de Salete, haverá bloqueios na -Praça Rio Iguaçu com o Largo Melwin Jones e na Rotatória da Mário de Barros com a Marechal Hermes. Esses locais ficarão bloqueados até as 17 h, para a limpeza da praça.

