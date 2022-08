O Dia dos Pais é no próximo domingo (14). E você, já comprou presente para seu pai? O Procon de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, orienta que antes de comprar um presente ou lembrança, o consumidor deve pesquisar com cautela o preço, pois um mesmo produto pode ser encontrado com valores variados, em diferentes lojas.

Em caso de descontos especiais, a orientação é checar bem a veracidade da promoção e lembrar que pechinchar faz parte da negociação. Além disto, a nota fiscal é obrigatória, pois é ela que garantirá os deveres dos fornecedores.

Troca e devolução

Quando a compra for realizada fora do estabelecimento comercial – por telefone, em domicílio ou internet – o consumidor tem o direito de desistir da compra em até sete (7) dias do recebimento do produto. Nesse caso, o pedido de cancelamento deve ser feito por escrito ao fornecedor, que estará obrigado à devolução do valor pago.

Já quando é necessário trocar o presente, o Procon explica que esta relação é uma liberalidade da loja, portanto, o consumidor tem que se certificar da possibilidade de troca, devido a tamanho e cor. Nestes casos, o prazo para troca é baseado na política da empresa, ou seja, as regras de troca podem ser estabelecidas pelo fornecedor.

Porém, se o produto apresentar defeito de fabricação, o fornecedor tem 30 dias para prestar assistência técnica. Após este prazo, o consumidor pode exigir a troca do produto ou cancelamento da compra a sua livre escolha.

O prazo para efetuar a reclamação se divide em duas categorias: produtos duráveis têm 90 dias de garantia e produtos não duráveis (consumidos imediatamente) têm 30 dias de garantia.

Atendimento em Campo Largo

Informações e orientações sobre direitos do consumidor podem ser solicitadas pelo telefone: (41) 3392-1200 ou na sede do Procon de Campo Largo, na Rua Rui Barbosa, 1407, Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.