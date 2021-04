Morreu na madrugada desta quinta-feira (15), por complicações causadas pela covid-19, o direto executivo da Rádio Banda B e presidente a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (Aerp), Michel Micheleto. O advogado e empresário tinha 59 anos e deixa dois filhos e a esposa.

“Com o coração dolorido comunico o falecimento do nosso sempre Michel. Descanse em paz”, disse deputado estadual e radialista Luiz Carlos Martins, amigo de Michel, ao vivo, durante abertura de seu programa. “Meu diretor, meu advogado, meu conselheiro, meu amigo. Um instrumento de Deus que deixa um lindo legado e uma lacuna irreparável”, lamentou o comunicador Marcelo Ortiz à Tribuna.

Greyson Assunção, coordenador de esportes da Rádio Banda B e amigo de Micheleto, lamentou tanto a perda do profissional, quanto do amigo. “Sem sombra de dúvidas é o dia mais triste de minha vida. Perdi meu segundo pai, meu amigo, meu porto seguro. Um cara que tinha o coração gigante e que se preocupava com todas as pessoas”, emocionou-se.

“Deixa um legado gigante na radiodifusão do Paraná. Em um ano esteve à frente da Aerp e nesse período lutou muito e conseguiu muitas conquistas. Vamos trabalhar para manter este legado e deixar o nome do Michel sempre em evidencia”, afirmou Assunção.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lamentou a perda. “Michel foi um dos comunicadores mais importantes do Paraná. Deixa como legado a credibilidade e um trabalho incansável em prol das rádios, uma das grandes paixões do paranaense. Que Deus conforte o coração de seus familiares e amigos”, disse o governador em nota do governo estadual.

Segundo nota no site da Banda B, Michel tinha paixão pelo rádio, além de larga experiência em direito e administração, duas de suas formações. Michel apresentava o programa Festa da Fé, aos sábados, e o Encontro com Você, diariamente, quando trazia mensagens positivas e espirituais aos ouvintes.