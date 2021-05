Presidente do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR), o conselheiro Fábio Camargo testou positivo para a covid-19. A informação foi divulgada por meio de sua conta pessoal de Twitter. De acordo com a nota, ele está em isolamento, com quadro estável e sem apresentar sintomas graves. O texto, assinado pela equipe de Fábio Camargo, diz ainda que “ele está confiante na recuperação e pede orações para todos aqueles que estão lutando contra o vírus da covid-19”.

Eleito presidente do TCE-PR em dezembro do ano passado, Fábio Camargo chegou a determinar em março a paralisação do transporte público de Curitiba – exceto para profissionais de serviços essenciais – como medida de combate à pandemia. A ação, porém, não chegou a ser executada, sendo contestada na Justiça. O caso foi parar no STF.

Na última quarta-feira, ele divulgou um artigo, intitulado “Curitiba, a capital mais letal da pandemia” em que critica a condução do combate ao coronavírus na capital paranaense e destacando o sistema de transporte coletivo como principal fator de retransmissão do vírus. A resposta da prefeitura, negando que os ônibus sejam os responsáveis pela proliferação da enfermidade, veio na sexta-feira.