Um jovem de 23 anos foi detido pela Polícia Civil de São Paulo nesta terça-feira (22), suspeito de ter participado da morte de Ricardo Kusch, secretário de segurança da cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no começo do mês de março, em São Paulo. Além dele, outra pessoa está sendo procurada pelas autoridades do estado vizinho.

De acordo com informações do jornal Meio Dia Paraná, da RPC, o jovem estaria escondido em um sítio em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Quando a polícia chegou ao local, ocorreu um confronto. O suspeito foi baleado e encaminhado a um hospital paulista, sem risco de morte. Após receber alta, o rapaz vai ser ouvido pela Polícia Civil. Outro homem segue sendo procurado pelas autoridades.

A Secretaria da Segurança do Estado de São Paulo (SSP), informou que o homem baleado vai ser indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio contra os policiais, além de responder por porte ilegal de arma e resistência.

O caso é investigado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Ao menos dois assaltantes fugiram após atirarem por quatro vezes e roubarem a arma da vítima. A moto de Kusch não foi levada.

O Crime

Ricardo Kusch, secretário de segurança da cidade de São José dos Pinhais, estava de moto no dia 06 de março na cidade de São Paulo, quando foi abordado na Marginal Pinheiros e alvejado com quatro disparos. Chegou a ser encaminhado ao Hospital Campo Limpo, na cidade de Santo Amaro, mas não resistiu aos ferimentos.

Ricardo estava em São Paulo para renovar o visto de entrada nos Estados Unidos. Kusch era considerado uma referência no trabalho de segurança do município.