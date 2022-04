O motorista suspeito de ferir o prefeito Neneu Artigas (PDT), de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, se apresentou à polícia e foi preso nesta terça-feira (05). Ele é acusado de estar na direção da caminhonete que atropelou Artigas em um bar em Rio Branco do Sul. De acordo com informações, o suspeito está detido no Complexo Médico-Penal (CMP), em Pinhais.

Artigas estava comemorando o título do Coritiba com amigos em Rio Branco do Sul, quando um conhecido acabou discutindo com outras pessoas que estavam no mesmo espaço. Essa pessoa pegou o carro e foi em direção ao prefeito. Com o atropelamento, Artigas foi arremessado contra uma estrutura de concreto. O motorista que atingiu o prefeito, fugiu após a ação. O veículo utilizado foi abandonado em Almirante Tamandaré.

Quanto ao estado clínico do prefeito, Artigas segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba. Os médicos irão retirar a sedação nesta quarta-feira (06) para que ocorra a avaliação do quadro neurológico. Apesar da gravidade, não ocorreu nenhum tipo de intervenção nas últimas horas.

Prefeito Neneu foi atropelado e está em estado grave, na UTI. Foto: Reprodução/Prefeitura de Itaperuçu.