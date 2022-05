A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 41 anos, por tráfico de drogas e apreendeu 9,9 quilos de cocaína, na quinta-feira (26), no Bairro Alto, em Curitiba.

No local, segundo as investigações, ainda foram apreendidos dois veículos, insumos para misturar na droga, uma prensa e o maquinário para fazer a prensa da droga. Parte da droga estava escondida no fundo falso, uma espécie de compartimento secreto de um dos carros apreendidos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem preso recebia a cocaína pura, realizava uma mistura acrescentando soda cáustica na droga e depois fazia a distribuição dos entorpecentes.

