A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um dos suspeitos, de 26 anos, do atropelamento que vitimou Weslley Machado Nascimento, de 32 anos, no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná, na noite de terça-feira (28). A captura ocorreu no início da manhã desta quarta-feira (28), no balneário Olho d’Água, no mesmo município.

A PCPR localizou o condutor do veículo que atropelou a vítima, após horas de investigações e buscas durante a madrugada. O carro apresentava sinais da colisão e marcas de sangue.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio culposo, evasão e dirigir sem habilitação. Outro homem, que ainda não foi localizado, é suspeito de dirigir um terceiro veículo que colidiu com a vítima, que dirigia uma moto. Ela caiu e foi atropelada na sequência.

