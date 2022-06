Um suspeito de envolvimento na morte de um diretor da Secretaria Municipal de Obras Curitiba foi preso pela Polícia Civil do Paraná. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13). A principal linha de investigação é um suposto latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

De acordo com a polícia, a principal suspeita é que os assaltantes iriam levar o carro e o dinheiro de Augusto Meyer Neto, ex-diretor do Departamento de Pontes e Drenagem da Prefeitura. No veículo, ele carregava R$ 5 mil quando foi morto a tiros no último dia 29 de maio, em frente ao portão da casa onde morava, no Santa Cândida. O dinheiro não foi levado pelos assaltantes após o ataque.

“A gente tem uma boa ideia de que esse suspeito estava no local do crime, mas é cedo para dizer o papel dele ali, se foi atirador ou motorista, para não prejudicar a investigação”, disse o delegado Rinaldo Zequinão. Uma câmera de segurança gravou o momento em que o diretor foi atingido pelos tiros.

O suspeito preso, que deve passar por interrogatório na tarde desta segunda-feira, não tem registros de crimes cometidos anteriormente. Segundo a Polícia Civil, ele se apresentou voluntariamente acompanhado de um advogado. Outras pessoas teriam sido identificadas, mas os policiais não deram mais detalhes para não interferir nas investigações.

