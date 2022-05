O suspeito de participar do homicídio de um haitiano foi preso pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (27), em Curitiba. O crime aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2021. Falard Petit morreu após ser baleado. A confusão teria começado em uma casa noturna.

A ação que envolveu a prisão do suspeito faz parte da investigação do homicídio e também da tentativa de outro caso. Ambos aconteceram em uma casa noturna no bairro Boqueirão.

LEIA TAMBÉM:

>> Eder Borges tem mandato de vereador de Curitiba cassado por difamação

>> Ex-policial civil é condenada a mais de 14 anos de prisão por matar copeira em Curitiba

As investigações seguem em andamento pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa da Capital.

Estreias Stranger Things 4 mais filmes e séries chegam nesta semana; confira! Além da Ilusão Matias conta que é pai da filha de Heloisa Pantanal Trindade impede Juma de matar Levi Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Top Gun: Maverick”