A Polícia Civil prendeu um homem, de 32 anos, por envolvimento no roubo a duas agências bancárias, em Cerro Azul, Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada de domingo (3). A captura ocorreu nesta quinta-feira (7), em uma chácara, no município de Bocaiúva do Sul.

No local da prisão, a Polícia Civil ainda apreendeu dois veículos, sendo um Jeep e uma Duster, além de arma de fogo. Outros dois carros utilizados no crime, uma Captiva e uma BMW blindadas, foram apreendidos em Itaperuçu, na quarta-feira (6), na também na RMC.

Durante as diligências, apurou-se que a chácara foi usada pelos criminosos como local de concentração e alteração da pintura dos veículos utilizados no crime. Também foram apreendidos munições, fuzis, ferramentas usados no roubo.

