Duas pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira (28), suspeitas de terem participado da morte da lutadora Michelle Caroline Chinolli, 39 anos, em fevereiro. Uma amiga de Michelle foi detida teria envolvimento na ação. Um homem foi flagrado por câmeras de segurança abandonando o carro com corpo de lutadora.

As prisões foram realizadas pela Delegacia de Homícidios e Proteção à Pessoa (DHPP) que esteve a frente da investigação. Os mandados foram cumpridos em Pinhais e em Fazenda Rio Grande, ambas na Região Metropolitana de Curitiba.

Em entrevista para o Bom Dia Paraná, da RPC, o delegado Victor Menezes relatou que a investigação levou em conta um uniforme utilizado pelo autor no dia do crime e que foi encontrado.

“Já temos elementos concretos para apontar a conduta ilícita aos dois investigados que estão sendo trazidos para a delegacia nesta manhã, são dois presos, sendo um homem e uma mulher. Esse suspeito trabalha em um local em que utiliza-se um uniforme análogo ao que o homem que abandonou o veículo com a vítima já morta aparece nas imagens, então existe uma coincidência de vestuário. E a mulher que está sendo trazida tem um relacionamento afetivo com esse homem e era amiga da vítima”, afirmou Victor Menezes.

O crime

Lutadora Michelle Chinol. Foto: Reprodução/Facebook

O corpo da lutadora Michelle Caroline Chinolli, 39 anos, foi encontrado dentro do porta-malas de um carro, em fevereiro, no bairro Portão, em Curitiba. O veículo havia sido guinchado no bairro Ganchinho, e estava no pátio de uma empresa de leilões. A polícia foi acionada por funcionários da empresa por conta do mau-cheiro no carro. O corpo da atleta estava em avançado estado de decomposição.

Michelle vinha trabalhando como motorista de aplicativo, e teve o último contato com os pais um dia antes do desaparecimento.