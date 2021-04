Prestes a sair de um período de 23 dias de lockdown, com a troca da bandeira para laranja, definida para ocorrer na próxima segunda-feira (5), Curitiba registrou neste sábado (3), 33 novas mortes por covid-19 e também confirmou a infeção de mais 702 de seus habitantes pelo novo coronavírus.

LEIA MAIS – Fim do “lockdown”: Curitiba volta para bandeira laranja na segunda-feira

De acordo com o novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 21 destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são 16 homens e 17 mulheres, com idades entre 39 e 90 anos. Com a atualização dos dados, até o momento foram contabilizadas 3.969 mortes provocadas pela doença em Curitiba, ao longo da pandemia.

Casos confirmados

Com os novos casos confirmados, 176.075 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 161.735 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

LEIA AINDA – Greca comemora resultados do lockdown em Curitiba: “pandemia está cedendo”

Conforme a SMS, hoje são 10.371 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Nos hospitais de Curitiba, a taxa de ocupação dos leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 98%. E há dez leitos livres, segundo informações da prefeitura.

Números da covid-19 em 3 de abril:

702 novos casos confirmados

33 novos óbitos (21 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 176.075

Casos ativos – 10.371

Recuperados – 161.735

Óbitos – 3.969