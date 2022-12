Quem mora em Curitiba e é leitor da Tribuna já se acostumou a ver manchetes com destaque para os alertas amarelos, laranja e vermelho emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Eles avisam do perigo potencial das chuvas que se aproximam da capital. Dessa vez, porém, apesar de amarelo, o alerta emitido versa sobre a onda de calor extremo que se aproxima do Paraná.

Segundo o Inmet, nos próximos três dias as temperaturas estarão cerca de 5°C mais altas que a média de temperaturas do período. Num movimento meio padrão dos sistemas meteorológicos, tanto o frio (massa de ar polar), quanto as chuvas (frentes frias), e também o calor, se movimentam de Norte a Sul, de Oeste para Leste. Ou seja, se faz calor ou chove nessas regiões, os fenômenos chegarão em Curitiba inevitavelmente.

E o “aperitivo” desta quarta-feira pela manhã, para se ter uma ideia, mostra Foz do Iguaçu com 26°C às 7h. Em Curitiba, as temperaturas devem oscilar entre 18°C a 27°C, aumentando rapidamente até o final de semana. Para a capital, por exemplo, a máxima chega a 30°C no final de semana. Falando novamente em Foz, a máxima na quinta e sexta chega a 34°C.

A madrugada teve tempo instável na região de Curitiba, mas já com redução das chuvas (que ficou isolada na região Norte. Pancadas de chuvas podem acontecer, mas de forma isoladas. Também podem acontecer descargas elétricas mais frequentes.

Na quinta-feira, uma maior presença de sol entre as regiões do Paraná, é esperado. Com isto, as temperaturas se elevem em todas as regiões. Em relação à ocorrência de chuvas no estado, as possibilidades são mais remotas, com alguma situação possível a partir de encosta de serra.