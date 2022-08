A terça-feira (30) segue com frio em Curitiba e em grande parte do Paraná. Devido as nuvens que estão na região sul e dos Campos Gerais, momentos de garoa irão fazer parte do cotidiano do paranaense. A previsão do tempo pra Curitiba aponta um dia nublado, mas o sol deve retornar na quarta-feira (31), último dia de agosto.

Segundo o Simepar, a massa de ar frio segue atuando no Paraná, ou seja, teremos um dia frio. O vento em superfície continua transportando umidade do oceano, e à tarde as temperaturas não se elevam muito.

Para Curitiba, a máxima não deve ultrapassar os 12°C na terça, sendo que nos próximos dias, a tendência de dias mais quentes.

Previsão do tempo pro Litoral

Para o litoral, o dia vai ser mais chuvoso ao longo do período. Ventos de até 23 km/h são esperados em Guaratuba.

Já no interior, em algumas regiões, o sol vai fazer companhia. Em Londrina, no norte do estado, a previsão é de tempo quente no período da tarde. A máxima pode bater 24°C.