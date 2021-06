O tempo deve seguir com instabilidade em Curitiba nesta terça-feira (22) e o frio também será companheiro, com as temperaturas um pouco mais amenas. Neste segundo dia do inverno, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o céu segue carregado de nuvens e o sol aparece pouco na capital. Segundo a previsão, o tempo instável segue por pelo menos mais alguns dias. No Litoral, o tempo também segue com nebulosidade presente.

De acordo com o Simepar, as temperaturas em Curitiba, nesta terça, devem variar entre 12º C e 15º C. O pouco sol que aparece ajuda a subir mais as máximas em relação aos últimos dias, porém, não será nada que permita guardar os cobertores no armário. O tempo ameno ainda deve seguir assim até a sexta-feira (25). Somente neste dia as temperaturas máximas devem passar dos 20º C, com previsão de 23º C.

Outras regiões

Conforme aponta o Simepar, o Paraná como um todo deverá ter o céu com bastante nebulosidade nesta terça-feira. A previsão da meteorologia é de “chuvas especialmente nos setores mais próximos a São Paulo, com intensidade fraca. Na maioria das regiões o sol aparece pouco ao longo do dia, por isso novamente não esquenta muito (à tarde as nuvens diminuem no oeste e no sudoeste)”.

Nas praias do estado, o céu também deve seguir acinzentado, com muitas nuvens. Porém, de acordo com o Simepar, o sol deve aparecer em vários momentos do dia. As temperaturas também seguem amenas. Em Guaratuba, por exemplo, a variação térmica deve ficar entre 13º C e 17º C.