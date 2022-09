O tempo em Curitiba segue instável e com muita chuva em Curitiba nesta segunda-feira, de acordo com o Simepar. A previsão do tempo para Curitiba aponta ao menos 27 milímetros de chuva neste começo de semana. A o tempo chuvoso segue nos próximos dias, totalizando cerca de 60 milímetros ao longo da semana. Lembrando que a região de Curitiba e todo o sul do Paraná seguem em alerta laranja de temporal, ou seja, risco severo de chuvas fortes.

Com as chuvas insistindo em cair em Curitiba, as temperaturas na capital ficam baixas, com mínima de 11 e máxima de 18ºC. A meteorologia para Curitiba explica que ao longo da semana deve ficar ainda mais frio, com mínima chegando a 10ºC entre quinta e sexta-feira.

“Madrugada de tempo bastante instável e chuvoso em quase todo o Paraná. Apenas no sudoeste do Estado é que a chuva deu uma trégua momentânea, mas nas outras regiões segue com pancadas de chuva. Entre os setores oeste e noroeste as chuvas estão acompanhadas de muitas trovoadas. Nas próximas horas não ocorrem alterações significativas, isto é, ainda chove bastante”, explicou o meteorologista Lizando Jacóbsen, do Simepar.

Chuva em Curitiba tem data para parar. Foto: Arquivo/Albari Rosa/Gazeta do Povo.

Quando vai parar de chover em Curitiba?

Segundo o Simepar a chuva segue em Curitiba pelo menos até quarta-feira (28), dá uma trégua na quinta-feira e volta na sesta. Depois disso, a previsão do tempo para Curitiba indica uma melhora, com temperaturas mínimas perto de 12ºC e máxima chegando a 22ºC na véspera das eleições de 2022, no domingo (02).

Alerta severo de tempestade

Alerta de tempestade para Curitiba e cidades do Paraná. Foto: Denis Ferreira Netto/Arquivo/Tribuna do Paraná

Curitiba está sob alerta severo de tempestade, e não se descarta a queda de granizo para, pelo menos, até a manhã desta segunda-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a faixa de alerta laranja vale praticamente para todo o Paraná.

O alerta laranja significa perigo com chance de Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h), risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.